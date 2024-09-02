Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Galatasaray, transfer dönemi için hızlanan geri sayımda atağa kalktı ve arka arkaya yaşanan son dakika gelişmeleri ile futbolseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Sarı kırmızılı taraftarlar önce Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve görüşmek için Milli Takım kampından ayrıldığı haberi ile sarsıldı.