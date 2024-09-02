Haberler Galatasaray

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Galatasaray, transfer döneminin Avrupa Ligi kadroları ve Süper Lig için bitmesine günler kala operasyonlarında ivme kazandı. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i bekleyen sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 01:24 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 01:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Galatasaray, transfer dönemi için hızlanan geri sayımda atağa kalktı ve arka arkaya yaşanan son dakika gelişmeleri ile futbolseverlerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Sarı kırmızılı taraftarlar önce Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve görüşmek için Milli Takım kampından ayrıldığı haberi ile sarsıldı.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Ardından dünyaca ünlü genç yıldız Victor Osimhen için heyecan verici bir bekleyiş başladı.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Son olarak İsmail Jakobs'u da renklerine bağlayan Cimbom, sol bek için sürpriz bir isim ile tekrar gündeme geldi.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

İşte iddiaya göre Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin önündeki engel sebebiyle transfer edemediği oyuncuda yaşanan son gelişme...

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Nuno Tavares, Arsenal ekibinin 2024'ün Temmuz ayında Lazio'ya kiraladığı genç sol bek oyuncusu.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

İtalyan haber kaynağı Alfredo Pedulla'nın yayınladığı habere göre Galatasaray, daha önce oyuncu için Lazio ile iletişime geçmişti.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

İtalyan ekibi, kiralama sürecinde sonuca ulaşamadığı için sarı kırmızılı ekibin teklifini gündeme almamıştı.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Kiralama süreci bittikten sonra oyuncunun kiralık olarak Süper Lig devine gönderilmesi ve kulübe gelir kazandırılması planlar arasındaydı.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

Genç yıldızın Milan karşısındaki 2 asistlik büyüleyici performansı ise bu planın rafa kaldırılmasına sebep olabilir.

Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı

İşte "Galatasaray, son günlerde Alvares'i Türkiye'ye getirmek için Lazio'ya teklif yapmayı deniyor." ifadesine yer verilen o haber.

F.Bahçe yılın bombasını patlatacak! Eski G.Saraylı...
G.Saray Osimhen'i KAP'a bildirdi!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen sonrası sürpriz ayrılık! Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar: Dünya devine gidiyor…
Netanyahu'dan ateşkes isteyen İsrailli protestoculara Phiadelphia resti! Hamas'tan net cevap: 'Ancak tabutları gelir'
G.Saray transferi duyurdu!
Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'a sol bek piyangosu! Galatasaray'a sol bek piyangosu! 01:24
Amedspor galibiyetle tanıştı! Amedspor galibiyetle tanıştı! 23:25
G.Saray transferi duyurdu! G.Saray transferi duyurdu! 23:05
Beşiktaş Mario'yu bitirdi! Beşiktaş Mario'yu bitirdi! 22:26
Emenike'den Osimhen'e çağrı! Emenike'den Osimhen'e çağrı! 20:52
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:19
Daha Eski
Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok Ertuğrul Doğan: Anlaştığımız kimse yok 19:35
G.Saray'da sol kanat operasyonu! G.Saray'da sol kanat operasyonu! 19:22
G.Saray Osimhen'i KAP'a bildirdi! G.Saray Osimhen'i KAP'a bildirdi! 19:15
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılığı! G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılığı! 18:14
G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! G.Saray'dan gündem yaratacak Osimhen hamlesi! 16:27
Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! Beşiktaş'ın sağ kanadına sürpriz isim! 16:19