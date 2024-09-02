Galatasaray'a sol bek piyangosu! Transferin önündeki engel kalktı
Galatasaray, transfer döneminin Avrupa Ligi kadroları ve Süper Lig için bitmesine günler kala operasyonlarında ivme kazandı. Son olarak dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen'i bekleyen sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 01:24 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 01:25
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Son olarak İsmail Jakobs'u da renklerine bağlayan Cimbom, sol bek için sürpriz bir isim ile tekrar gündeme geldi.
İşte iddiaya göre Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminin önündeki engel sebebiyle transfer edemediği oyuncuda yaşanan son gelişme...
Nuno Tavares, Arsenal ekibinin 2024'ün Temmuz ayında Lazio'ya kiraladığı genç sol bek oyuncusu.
İtalyan haber kaynağı Alfredo Pedulla'nın yayınladığı habere göre Galatasaray, daha önce oyuncu için Lazio ile iletişime geçmişti.
İtalyan ekibi, kiralama sürecinde sonuca ulaşamadığı için sarı kırmızılı ekibin teklifini gündeme almamıştı.
Kiralama süreci bittikten sonra oyuncunun kiralık olarak Süper Lig devine gönderilmesi ve kulübe gelir kazandırılması planlar arasındaydı.
Genç yıldızın Milan karşısındaki 2 asistlik büyüleyici performansı ise bu planın rafa kaldırılmasına sebep olabilir.
İşte "Galatasaray, son günlerde Alvares'i Türkiye'ye getirmek için Lazio'ya teklif yapmayı deniyor." ifadesine yer verilen o haber.
DİĞER