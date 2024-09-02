Galatasaray, Victor Osimhen'i KAP'a bildirdi! Nijeryalı golcü İstanbul'a geldi

Galatasaray, bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kiralık transferini KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Osimhen, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

İşte Nijerlyalı yıldız'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri:

NAPOLI'DE KRİZE NEDEN OLDU

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olmak istemiş ancak kulüpler anlaşamamıştı.

Bu kez Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Daha sonra, transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Napoli'nin Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar yenileme opsiyonu bulunuyor ve eğer Haziran ayına kadar satmazlarsa bu opsiyonu kullanacaklar. Sözleşme yenilenmesi halinde Osimhen'in maaşı aynı kalacak, ancak serbest kalma bedeli 150 milyon € yerine 80 milyon € olacak.