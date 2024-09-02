Galatasaray Ismail Joshua Jakobs'u resmen açıkladı! ISMAIL JAKOBS KİMDİR?

Galatasaray Victor Osimhen'in ardından Monaco'dan Ismail Joshua Jakobs'u kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı takım Jakobs'u Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 euro'dur.

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4. SENEGALLİ OLDU

Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların tarihindeki 4. Senegalli futbolcusu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti.

ISMAIL JAKOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs 17 Ağustos 1999 yılında Köln'de dünyaya geldi.

Sol bek olarak görev yapan 25 yaşındaki oyuncu alternatif olarak sol kanat ve orta saha da da forma giyebiliyor.

Futbol kariyerini 2003-2012 yılları arasında BC Bliesheim altyapısında sürdüren oyuncu 2012-13 sezonunda ise Köln altyapısında top koşturdu.

Almanya'nın Köln takımında farklı yaş kategorilerinde forma giyen oyuncu 19-20 sezonudna A Takıma yükselme başarısı göstermişti.

Ismail Jakobs asıl çıkışını 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Monaco'da yaptı.

Başarılı sol bek Ligue 1'de 84 karşılaşamda süre alırken 1 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Bundesliga kariyerinde sie 43 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asist üretti.