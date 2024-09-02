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Aslan’ın ilacı Süper Lig

Avrupa ve Süper Kupa'da yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Aslan’ın ilacı Süper Lig

Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda aldığı sonuçlarla sezona iyi bir giriş yapamayan Galatasaray, Süper Lig'de ise başka bir görüntü çiziyor. Sezona Hatayspor maçıyla başlayan Aslan, karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sonraki hafta Konyaspor'a konuk olan Cimbom, Konya ekibini de aynı skorla geçmesini bildi. Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'a konuk olurken 5-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Bu zaferle hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcu grubu rahat bir nefes aldı.

YENİDEN DOĞACAK

Galatasaray, özellikle milli takımlar için verilecek arada tüm problemlerini aşmaya çalışacak. Yaklaşık 15 gün maça çıkmayacak olan sarı-kırmızılı takımda yönetim transfer sürecini tamamlayacak, teknik heyet de takım oyununu oturtmaya çalışacak. Bu dönemde hem takımdan ayrılacak isimler olacak hem de yeni isimler takıma katılacak. Yeni transferlerin de takıma tamamen uyum sağlaması için önemli çalışmaların yapılması planlanıyor.

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