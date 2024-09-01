Jakobs bekleniyor

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılılar, yeni sol beki için geri sayıma geçti. Monaco'nun Senegalli yıldızı İsmail Jakobs'la her konuda anlaşan Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için resmi evrakları tamamlama sürecine girdi. Tüm işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Jakobs'un İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

SATIN ALMA MADDESİ ZORUNLU

Sarı-kırmızılılar, bu transferde zorunlu satın alma maddeli kiralama yoluna gidecek. Fransız ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödenmesi bekleniyor. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi de olacağı bildirildi. Galatasaray, sezon sonunda 8 milyon euro ödeyerek Jakobs'un tapusunu alacak. 25 yaşındaki Senegalli sol bek ile 1+4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.