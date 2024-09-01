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Hermoso'da rakip Roma

Transferine bitti gözüyle bakılan İspanyol stoperde Roma devreye girdi. 29 yaşındaki oyuncuya en iyi teklif ise hala Galatasaray’dan...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Hermoso'da rakip Roma

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Mario Hermoso'yla prensipte anlaşmıştı. Birçok takımın peşinde olduğu 29 yaşındaki oyuncuyu cazip teklifiyle ikna eden sarı-kırmızılılar, menajer engeline takıldı. Roma'yla görüşen Hermoso'nun menajeri, İtalyan ekibiyle yeniden temasa geçti. Hermoso için yapılan teklifin arttırılması halinde gelebileceklerini ifade etti.

YILLIK MALİYETİ 5 MİLYON EURO

Roma'nın teklifinin Galatasaray'ın çok altında olduğu öğrenilirken; Galatasaray yönetimi bu transferi de kısa sürede bitirmeyi planlıyor. İmza parasıyla birlikte yaklaşık 5 milyon euro'luk bir maliyeti olan Hermoso'nun, Jakobs'la birlikte İstanbul'a getirilmesi düşünülüyor. Sarı-kırmızılılar, savunmasını İspanyol yıldızla güçlendirdikten sonra Abdülkerim'e gelen teklifleri değerlendirecek.

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