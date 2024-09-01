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Galatasaray'da Metahan Baltacı sürprizi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk, savunmada sürpriz bir tercih yaptı. Savunmada Nelsson'un yerine Metehan Baltacı'ya görev verdi. Metehan, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asist yaptı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 09:32
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Galatasaray'da Metahan Baltacı sürprizi
Teknik direktör Okan Buruk, savunmada sürpriz bir tercih yaptı. Savunmada Nelsson'un yerine Metehan Baltacı oynadı. 21 yaşındaki stoperin yanında Abdülkerim görev yaptı. Jelert sol, Kaan ise sağ bekteydi
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