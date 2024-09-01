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Galatasaray'da Metahan Baltacı sürprizi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk, savunmada sürpriz bir tercih yaptı. Savunmada Nelsson'un yerine Metehan Baltacı'ya görev verdi. Metehan, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde asist yaptı. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 09:32
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