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Aslan kükredi

Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a elenen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de farka koştu. Adana Demir’i Kerem, Semih (k.k), Barış, Mertens ve Abdülkerim’le geçerek 3’te 3 yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Aslan kükredi

Süper Lig'de Galatasaray fırtınası esmeye devam ediyor... Hafta içinde Young Boys yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor deplasmanında farklı kazanarak moral buldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele hızlı başladı. Galatasaray, Adana Demirspor kalecisi Eren'in yaptığı hatada takipçiliğini konuşturan Kerem ile öne geçti. Semih (kendi kalesine), Barış Alper ve Mertens'le coştu. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 4-0 önde kapatarak 3 puanı adeta garantiledi.

SIRADA ÇAYKUR RİZE VAR

İkinci yarıda da birçok fırsata giren Galatasaray'ın Batshuayi ile bulduğu bir gol iptal oldu. 60'ta Abdülkerim'le fark beşe çıktı. 66'da ise Muslera'nın Yusuf'un penaltısına geçit vermediği mücadelede, Adana Demir'in tek sayısı 69'da Gravillon'dan geldi. Adana Demirspor'u 5-1'le geçen Galatasaray, milli araya 3 maçta 9 puanla moralli girdi. Aslan, dönüşte Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

GECENİN ŞANSSIZI EREN

Adana Demirspor'un 15 yaşındaki eldiveni Eren Dönmezer, talihsiz bir gece yaşadı. İlk golde kritik bir hata yapan genç kaleci, büyük üzüntü yaşadı. Ardından kalesinde 5 gol gören Eren çaresiz kaldı. Son anlarda ise penaltıda gole izin vermedi.

ŞOK! ICARDI'DE YIRTIK ŞÜPHESİ VAR

Aslan 3 puanı aldığı gecede İcardi'yi kaybetti. Arjantinli oyuncu, 25. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İcardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var. Durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

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