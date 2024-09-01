Adana’da moral bulduk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a elenmelerinin ardından Adana Demirspor maçıyla reaksiyon gösterdiklerini söyledi. "Eksiklerimizin çok olduğu bir dönemde iyi bir reaksiyon gösterdik" diyen Buruk, şunları söyledi: Lige dönüş yapmak kolay olmadı. Takımım maçın başından sonuna kadar iyi bir reaksiyon gösterdi. Geçmişe takılı kalmadan geleceğe umutla bakmak adına önemli bir galibiyete imza attık. Gelecek yeni transferlerimizle birlikte çok daha iyi bir Galatasaray izlettireceğiz.