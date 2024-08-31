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Savunmanın yeni lideri Hermoso

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi ancak İspanyol stoperi Galatasaray kaptı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki stoperle anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Savunmanın yeni lideri Hermoso

Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, bu şok sonrasında transferde gaza bastı ve sol bekin ardından stopere de takviyeyi yaptı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de görüşüp kadrosuna katmak istediği Mario Hermoso'yu renklerine bağladı. 29 yaşındaki İspanyol stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İspanyol yıldız, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak.

EN DEĞERLİ OYUNCU

Hermoso'ya yıllık 5 milyon euro ücret verilecek. İspanyol oyuncu, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek. Mario Hermoso, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Metehan Baltacı'nın ardından G.Saray'ın beşinci stoperi oldu. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon sonunda tüm ısrarlara rağmen Atletico Madrid'le sözleşme yenilememişti. Piyasa değeri 25 milyon euro olan Hermoso, ayrıca Süper Lig'deki en değerli oyuncu olacak.

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