TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor
Devler Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Köhn ile yollarını ayırmak isterken oyuncunun alternatifini Fransa'da buldu. İşte Cimbom'un yeni sol beki. | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Ayrıca Werder Bremen sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Alman sol bekin bonservisini alma hakkına sahip.
Sabah'ın haberine göre; Köhn yerine ilk aday Monaco'dan İsmail Jakobs.
Okan Buruk bu transfere onay verdi ve Galatasaray cephesi Jakobs için girişimlerini hızlandırdı.
25 yaşındaki Senegalli oyuncu, satın alma opsiyonlu Monaco'dan kiralanmak üzere...
ISMAIL JAKOBS KİMDİR?
Ismail Jakobs, 17 Ağustos 1999'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Futbola Köln altyapısında başladı.
Jakobs, Tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019 yazında A takıma yükseldi.
2021 yazında Monaco, Senegalli sol beki 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Fransız ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...
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