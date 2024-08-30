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TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Devler Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Köhn ile yollarını ayırmak isterken oyuncunun alternatifini Fransa'da buldu. İşte Cimbom'un yeni sol beki. | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da operasyon başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un performansını yeterli bulmadığı Derrick Köhn kiralık olarak Werder Bremen'e gönderildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Köhn'ün 450 bin Euro olan garanti ücretini Alman ekibi ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Ayrıca Werder Bremen sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Alman sol bekin bonservisini alma hakkına sahip.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Sabah'ın haberine göre; Köhn yerine ilk aday Monaco'dan İsmail Jakobs.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Okan Buruk bu transfere onay verdi ve Galatasaray cephesi Jakobs için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

25 yaşındaki Senegalli oyuncu, satın alma opsiyonlu Monaco'dan kiralanmak üzere...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

ISMAIL JAKOBS KİMDİR?

Ismail Jakobs, 17 Ağustos 1999'da Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Futbola Köln altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Jakobs, Tüm alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2019 yazında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

2021 yazında Monaco, Senegalli sol beki 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray sol bekini buldu! Derrick Köhn'ün yerine geliyor

Fransız ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

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