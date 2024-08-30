TRANSFER HABERİ | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...
Süper Lig'in İstanbul devlerinin, Hermoso ve Reguilón için mücadele halinde olduğu yabancı basınca duyuruldu. İşte transfer operasyonları tam gaz devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın İspanyol topçu mücadelesinin detayları... | Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberi (GS FB BJK spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin Fred'e kavuşmasının ardından aldığı 5 - 0'lık Rizespor galibiyeti de yalnızca yetenekli orta saha oyuncusunun kadroda nasıl kilit bir rol oynadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda sarı lacivertli ekibin başındaki Mourinho'nun tabiriyle "Fred'i özlememesi" için yedek planlarını ve transferlerini devreye sokmasının önemini de gözler önüne seriyor.
Galatasaray'da da üzücü sonuçlanan Young Boys eşleşmesinin ardından rota Avrupa Ligi'ne dönmüş durumda. Son sezonun şampiyonu sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarlarına bir şampiyonluk daha hediye ederse 5. yıldızı armalarına ekleyecekler.
Beşiktaş'ın da ses getiren transferlerinin ve henüz siyah beyazlılarla mağlubiyet almamış olan yeni teknik direktörleri van Bronckhorst'un hedefi, hem Avrupa Ligi'nde hem Trendyol Süper Lig'de taraftarlara mutlu sonu yaşatmak. İşte üç büyük devin de hedefleri uğruna gözünü diktiği iki İspanyol oyuncu ve transfer süreçlerindeki son durum...
Mario Hermoso
Bu transfer döneminde Atletico Madrid'den serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper, aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. LaLiga ekibi ile 174 maça çıkmış ve 10 gol / 6 asist katkısı sunmuştu.
İddiaya göre Hermoso, önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Ardından devreye Kanarya girdi ve oyuncuya senelik 5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı lacivertli yönetimin, Hermoso'nun 10 milyon euro imza parasını çok bulduğu ve fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı biliniyordu.
Diario AS'a göre Galatasaray da bu mücadeleye dahil olmuş ve oyuncunun menajeri Dario Ristori ile görüşmeye geçmişti. Transfer sezonu Türkiye'de Avrupa ülkelerine nazaran daha geç bir tarih olan 15 Eylül'de son bulacakken, Avrupa Ligi kadrosunu bildirmeleri için üç büyüklerin yalnızca 3 Eylül'e kadar vakitleri var.
Oyuncunun ise vereceği karar henüz net olmasa da İspanyol haber kaynadığında oyuncuya karşı İstanbul devlerinin ilgisinin "baştan çıkarıcı" olduğu yazıyor.
Sergio Reguilón
27 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu, 2025 yılında Tottenham ile arasındaki sözleşmenin sonuna geliyor.
2020'den bu yana İngiltere Premier Lig ekibinde yer alan Sergio Reguilon'un Kartal'ın transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.
Regulion için Siyah beyazlıların ilk etapta kiralama seçeneğini değerlendirmek istediği ancak Tottenham'ın sözleşmesinin son yılında olduğu için oyuncudan gelir elde ederek göndermeyi planladığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak dikkat çeken oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor. Reguilon, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti.
İşte AS'ta "Türkiye, Mario Hermoso ve Reguilón'u baştan çıkarıyor" başlığı ile paylaşılan haber...
DİĞER