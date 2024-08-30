Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Galatasaray resmi internet hesapları, kamp kadrosunu açıkladı.
İŞTE KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro İcardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akmak, Metehan Baltacı
KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER
Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Gabriel Sara, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha
KULÜBÜN RESMİ AÇIKLAMASI
✈️ Adana Demirspor maçı kamp kadromuz 👇 #ADSvGS pic.twitter.com/jRQOYMBV0W— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2024