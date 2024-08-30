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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

SON DAKİKA HABERLERİ | Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 4. hafta oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı. İşte kadrodaki isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 16:56
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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Galatasaray resmi internet hesapları, kamp kadrosunu açıkladı.

İŞTE KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro İcardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akmak, Metehan Baltacı

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Gabriel Sara, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha

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