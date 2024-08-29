TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların Young Boys mağlubiyeti transferi de etkiledi. Atletico Madrid'in yıldız oyuncusunun istekleri Cimbom'un başını ağrıtacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelerini ivedilikle tamamlayacaklarını söylemişti.
Sol bek, orta saha ve stoper takviyesini gündemine alan Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu isimlerden birisi Mario Hermoso.
Takvim'de yer alan habere göre; bonservisi elinde olan İspanyol savunmacı ile ilk teması geçtiğimiz hafta kuran ve transferde mesafe kateden yönetim, Şampiyonlar Ligi şoku sonrası frene bastı.
30 milyon Euro'ya yakın bir gelirden olan Galatasaray, Hermoso'nun istediği yıllık maaşı karşılamada artık çok zorlanacak.
Ayrıca yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de transferin zora girdiği belirlendi.
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