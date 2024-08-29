TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Sol bek, orta saha ve stoper takviyesini gündemine alan Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu isimlerden birisi Mario Hermoso.

Takvim'de yer alan habere göre; bonservisi elinde olan İspanyol savunmacı ile ilk teması geçtiğimiz hafta kuran ve transferde mesafe kateden yönetim, Şampiyonlar Ligi şoku sonrası frene bastı.