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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların Young Boys mağlubiyeti transferi de etkiledi. Atletico Madrid'in yıldız oyuncusunun istekleri Cimbom'un başını ağrıtacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Devler Ligi'ne veda eden sarı kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Alınan olumsuz sonuçları unutturmak isteyen Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelerini ivedilikle tamamlayacaklarını söylemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Sol bek, orta saha ve stoper takviyesini gündemine alan Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu isimlerden birisi Mario Hermoso.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Takvim'de yer alan habere göre; bonservisi elinde olan İspanyol savunmacı ile ilk teması geçtiğimiz hafta kuran ve transferde mesafe kateden yönetim, Şampiyonlar Ligi şoku sonrası frene bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

30 milyon Euro'ya yakın bir gelirden olan Galatasaray, Hermoso'nun istediği yıllık maaşı karşılamada artık çok zorlanacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Mario Hermoso engeli! İstekleri baş ağrıtacak

Ayrıca yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de transferin zora girdiği belirlendi.

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