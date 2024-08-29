Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi

Galatasaray'ın son iki yıldaki şampiyonluğunda Erden Timur önemli bir paya sahipti. Oyuncuların sorunlarıyla tek tek ilgilenen Timur, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un üzerinden yük alıyordu. Onun ayrılığı sonrası Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş'ye birçok isim atadı. Fakat beklenen etki olmayınca Florya'nın düzeni bozuldu. Takımdaki sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

'ŞAMPİYON KADRO' ETİKETİ YENİLENMENİN ÖNÜNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, 'Şampiyon kadro' etiketinin büyüsüne fazlasıyla kapıldı. Geçen sezon da bazı oyuncuların defoları sıkça gözükmesine rağmen yenilenme doğru şekilde gerçekleşmedi. Fizik açıdan yetersiz olduğu gözlemlenen Galatasaraylı oyuncular, Young Boys'un fiziksel mücadelesine karşılık veremedi. Rakibe bu konuda yanıt veremeyince Devler Ligi'ne veda kaçınılmaz oldu.

KOPENHAG-PRAG YERİNE MÜNİH MAÇLARI REFERANS ALINDI

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon Bayern Münih karşısında oynanan futbolu referans gösterse de Kopenhag ve Sparta Prag sınavlarını sadece yol kazası olarak gördü. O maçlarda rakibe üstünlük kuramayan Buruk, şampiyonluk maçında Fenerbahçe ve Süper Kupa'da Beşiktaş'a kaybetti. Uyarı niteliğindeki sonuçlardan ders almadı. Young Boys yenilgisiyle ise en sıkıntılı dönemine girdi.

PRES OYUNU ÇÖKTÜ, YENİ ALTERNATİF ÜRETİLEMEDİ

Okan Buruk, geçtiğimiz iki sezonda pres gücü yüksek oyununa güvendi. Bir yerden sonra rakipler, bu konuda önlem almaya başlayınca alternatif arayışlarına gidilmedi. Özellikle 4-2-3-1 düzeninde ısrar eden Buruk, kazanılması gereken maçlarda yaptığı hamlelerle soru işaretlerine yol açtı. Israrla orta alanı boşaltıp ileriye oyuncu attığı karşılaşmalarda Galatasaray sonuç alamadı.

REHAVETİN SONU KİBİR OLDU

Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğu yaz boyunca kutladı. Öyle ki kupa, bir ara Fethiye'de paraşütle uçuruldu. Sarı-kırmızılı yönetimdeki bu rehavet havası dikkat çekti. Üst üste gelen başarılı sonuçlar sonrasında Galatasaray camiasında ender görülen kibirli ifadeler de beraberinde geldi. Bu durumun takıma da yansıdığı kritik maçlarda alınan sonuçlarla ortaya çıktı.

PROJELER GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Şampiyonlar Ligi bileti, Galatasaray için prestijin yanı sıra önemli bir gelir kapısı anlamına geliyordu. Sarı-kırmızılı camia, maç dışındaki gündemlerle meşgul oldu. Kemerburgaz, Florya gibi projelerin haricinde son dönemde bilet tartışmaları ortaya çıktı. Yönetimin, kritik Young Boys maçından önce bu konuda yaptığı açıklama da konsantrasyondan ne kadar uzak olunduğunu bir kez daha gösterdi.