Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Young Boys karşısında alınan mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hedefi saf dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişme sonrası oyuncuların performansı büyük tepki almıştı. Galatasaray'da asıl sebep ise ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:16
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Milliyet'te yer alan haberde bu durumun futbolcuların motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.
Florya'ya yakın kaynaklar, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı.
Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu.
Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.
Oyuncuların ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi.
Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların çok rahatsız olduğu belirtildi.
Galatasaray'da şampiyonluk primleri özel sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kısacası, G.Saray'daki mali sıkıntı, daha büyük kaosun kapılarını da aralamış oldu.
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