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Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Young Boys karşısında alınan mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hedefi saf dışı kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişme sonrası oyuncuların performansı büyük tepki almıştı. Galatasaray'da asıl sebep ise ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:16
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Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan, hem mali yönden hem prestij açısından büyük darbe yiyen G.Saray'da şampiyonluk primlerinin aylardır yatmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Milliyet'te yer alan haberde bu durumun futbolcuların motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Florya'ya yakın kaynaklar, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Oyuncuların ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların çok rahatsız olduğu belirtildi.

Galatasaray'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Okan Buruk ve yönetim...

Galatasaray'da şampiyonluk primleri özel sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kısacası, G.Saray'daki mali sıkıntı, daha büyük kaosun kapılarını da aralamış oldu.

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