Spor yazarlarından Galatasaray - Young Boys maçı yorumları

ZEKİ UZUNDURUKAN
Galatasaray'dan maça güçlü ve potansiyelli bir başlangıç beklerken; Young Boys'un tahrip gücü yüksek futboluna şahitlik ettik... İlk maçta olduğu gibi Rams Park'ta da fizikli ve güçlü oyunculardan kurulu Young Boys, net pozisyonları yakalayan taraf oldu... İlk yarıda Muslera kalesinde devleşerek maçı tuttu. Ama yenilen golden sonra takımının kötü futboluna dayanamayıp, direkt kırmızı kart gördü Muslera. Orta alanda üstünlüğü rakibe verdik. Torreira çok yalnız kaldı. Young Boys, kanatlara çok iyi kullandı. Özellikle Colley ile Barış'ın koruduğu kanadı adeta otobana çevirdiler. Çok da iyi savunma yaptılar. Taraftar baskısından hiç etkilenmeden sadece oyuna odaklandılar. Batshuayi ve İcardi'ye nefes aldırmadılar. Ayağa pas yapıp, topu hızlı çevirdiler.