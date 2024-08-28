Kahreden gece

Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Galatasaray evinde Young Boys'a 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar tarihinde 3. kez elemelerde veda etti. Yeni formatın uygulanacağı ilk sezonda turnuvada hiçbir takımımız olmayacak. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 31'de rakipte Ganvoula'nın kafa vuruşu direkten döndü, Colley tamamlasa da pozisyon ofsayttı. 35'te Icardi'nin arka direğe ortasına Kerem gelişine vurdu, ilk ciddi atağımız oldu. İlk yarıda baskı kursak da istediğimiz oyun yoktu.

KELLER'İ GEÇEMEDİK

2. yarıda oyun daha hareketliydi. 56'da Kaan Ayhan golü bulsa da ofsayta takıldık. 62'de Young Boys'ta Ganvoula'nın kafa vuruşu yine direkten döndü. 63'te bu kez Batshuayi fırsat buldu, ancak sonuç çıkmadı. 71'de Kerem Aktürkoğlu, 73'te de Kerem Demirbay'ın şutlarında kaleci Keller izin vermedi. 87'de ise korktuğumuz başımıza geldi. İsviçre ekibinin kontrasında Virginius ağları havalandırdı. Galatasaray gergin geçen maçta hayal kırıklığıyla sahadan ayrıldı.

ÇİFT FORVETLE SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde radikal değişiklikler yaptı. Tecrübeli hoca, Dries Mertens ve Elias Jelert'in yerine Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'yi tercih etti. Wilfiried Zaha gribal enfeksyonlar gerekçe gösterilerek Abdülkerim Bardakçı da cezası nedeniyle kadroya alınmadı. Ayrıca Galatasaray'a geldiği günden bu yana 4-2-3-1 dizilişini kullanan Okan Buruk bu maçta çift forvete döndü. Hücum ağırlıklı bir kadro süren başarılı teknik adam, takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi 10 numara pozisyonunda, Michy Batshuayi'yi de santrforda başlattı. Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke çeken tecrübeli hoca Hakim Ziyech'i de Barış'ın önüne koydu.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaraylı taraf tarlar İsrail'in saldı rısı altındaki Filis tin'i de unutmadı. Karşılaşma öncesi "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybet ti" yazan pankart lar açıldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında oynanan müsabakada sarı kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı kırmızılı taraftarlar yine maça büyük ilgi gösterdi. Rams Park'ta nefes kesen maç öncesinde tribünler tıklım tıklım doldu.

BAKAN BAK'TAN TAKİP

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek karşıladı.