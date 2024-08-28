Kabus başlangıç

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona hiç beklemediği bir şekilde kabus gibi başladı. Önce Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, adeta kötü sonuçların habercisi olacak bu maçın dezavantajlarıyla sezona giriş yaptı. En büyük hedef olan Şampiyonlar Ligi'nde kalibresinde olmayan Young Boys eşleşmesinden de yine kötü bir futbolla çıkamayan Aslan, camiasını çıldırttı. Özellikle transfer döneminde savunma ve orta sahaya beklenen takviyelerin yapılmaması felaketin habercisi oldu. İki Young Boys maçında da hem savunmada hem hücumda dağınık bir görüntü çizen Galatasaray, büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu attı. Yeni transferler Jelert ve Sara'nın da Cimbom'a gerekli katkıyı yapamaması taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Okan Buruk'un bu futbola çare bulamaması da ayrı bir handikap olarak öne çıktı.

YAZILIMLI KURA

UEFA, kura çekiminde yeniliğe gitti. Kura yeni tasarlanan yazılım programıyla yapılacak. Yazılım, hem takımları hem de takvimi belirleyecek. Yarın, Şampiyonlar Ligi, 30 Ağustos Cuma günü de Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları Monaco'da gerçekleşecek.

FUTBOL BÖYLE

G.Sary'ın Brezilyalı yeni transferi Sara, iyi oynadıklarını ama futbolun böyle olduğunu belirtti. Sambacı, "Böylesi önemli bir maçta daha iyisini yapmalıydım. Oyunumuz, en başta iyiydi. Bazı riskler aldık. Bunun sonunca kontrataklar oldu. İyi oynadık ama futbol böyle" dedi.

YOUNG BOYS PROVOKASYONU

G.Saray'ın baskısını arttırdığı dakikalarda oyun durdu. Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı. Colley, oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yaptı. Bunun üzerine tribünler öfkelendi ve sahaya yabancı madde yağdı. İki oyuncunun saha içerisinde ağır ağır kenara gitmesi üzerine G.Saraylı oyuncular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

AVRUPA'DA YENİ FORMAT

Avrupa'nın üç büyük kupası; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yeni format başlıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 36 takım mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak. 4 torbadan 2 rakip gelecek. Böylece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde her ekip 8 takımla karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise ekipler 6 farklı torbaya ayrılacak ve 6 takımla oynayacak. 3 kupada ligi ilk 8'de bitiren takımlar, son 16 turuna çıkarken, 9 ile 24 arasında kalan takımlar son 16 için play-off oynayacak. 25 ile 36 arasındaki takımlar elenecek