Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Galatasaray, kendi evinde Young Boys ile karşı karşıya geldiği maçı 1 - 0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Spor yazarları tarafından da "kader maçı" olarak yorumlanan bu karşılaşmadan mağlup ayrılmaları ise Cimbom'da daha büyük bir yıkıma sebebiyet verebilir.