Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dün kendi evinde Young Boys'a 1 - 0 yenilerek veda etti. Wilfried Zaha maç kadrosuna "gribal enfeksiyon" nedeniyle yazılmadı, gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılıların cephesinde asıl yaşananlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Transfer operasyonlarını tamamen sonlandırmak zorunda kalacak sarı kırmızılılarda ayrılıkları ile sıkça gündeme gelmiş Derrick Köhn, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi isimler de vardı.
Sabah'ın belirttiğine göre ise o isimlerden birisi, takımla arasındaki bağı tamamen kaybetmiş durumda.
Wilfried Zaha, Young Boys eşleşmesinin ilk maçı için İsviçre'ye takımla beraber götürülmüş fakat yedek kulübesinden çıkarılmamıştı.
Fildişili oyuncuya geçtiğimiz günlerde neden oynamadığı sorulduğunda ise taraftarlara çıkışmış ve yönetime sert tepkiler göstermişti.
"Neden oynamadığımı yönetime sorun" diyen oyuncu, bu tepkisinin üzerine İsviçre deplasmanında hala süre alamadığını görünce olanlar oldu.
"Gribal enfeksiyon" sebebiyle eşleşmenin ikinci maçında kadroya yazılmayan Zaha'nın aslında kadroda olmama sebebi bambaşkaymış.
Habere göre Fildişili oyuncu, İsviçre maçında olanlardan sonra antrenmanlarda isteksiz bir tavır takınmaya başlamış.
Young Boys maçı için ise gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek kadroya alınmamış.
Yaprak dökümü yaşanan Galatasaray'da uzun süredir adı anılan Zaha'nın Premier Lig'e yeniden dönmek istediği biliniyordu fakat oyuncunun İngiltere hükümeti ile arasındaki vergi problemi, transfer sürecini sonlandırmıştı.
Alınan yenilgiden ve Şampiyonlar Ligi'ne vedadan sonra, diğer oyuncuların nasıl bir yol izleyeceği veya taraftar-oyuncu-yönetim üçlüsünün nasıl aralarındaki bağları yeniden düzelteceği merak konusu.
Maçtan önceki gün İtalyan basını tarafından ortaya atılan "İcardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda durumunda İtalya'ya dönebilir" iddiası ise hala akıllarda.
Önümüzdeki haftalarda ise bizi ya tekrardan kenetlenmiş bir Galatasaray ya da anlaşmazlıklarla dolu bir sezon geçirecek olan bir Galatasaray karşılayacak.
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