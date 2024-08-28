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Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dün kendi evinde Young Boys'a 1 - 0 yenilerek veda etti. Wilfried Zaha maç kadrosuna "gribal enfeksiyon" nedeniyle yazılmadı, gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte sarı kırmızılıların cephesinde asıl yaşananlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:29
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Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Galatasaray, kendi evinde Young Boys ile karşı karşıya geldiği maçı 1 - 0 kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Sarı kırmızılılar, "Devler Ligi" biletini alabilmiş olsalardı organizasyonun adına yakışır "dev" bir gelir elde edeceklerdi. Böylelikle transferlerinin önündeki limit engeli de aşılmış olacaktı.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Spor yazarları tarafından da "kader maçı" olarak yorumlanan bu karşılaşmadan mağlup ayrılmaları ise Cimbom'da daha büyük bir yıkıma sebebiyet verebilir.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Transfer operasyonlarını tamamen sonlandırmak zorunda kalacak sarı kırmızılılarda ayrılıkları ile sıkça gündeme gelmiş Derrick Köhn, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi isimler de vardı.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Sabah'ın belirttiğine göre ise o isimlerden birisi, takımla arasındaki bağı tamamen kaybetmiş durumda.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Wilfried Zaha, Young Boys eşleşmesinin ilk maçı için İsviçre'ye takımla beraber götürülmüş fakat yedek kulübesinden çıkarılmamıştı.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Fildişili oyuncuya geçtiğimiz günlerde neden oynamadığı sorulduğunda ise taraftarlara çıkışmış ve yönetime sert tepkiler göstermişti.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

"Neden oynamadığımı yönetime sorun" diyen oyuncu, bu tepkisinin üzerine İsviçre deplasmanında hala süre alamadığını görünce olanlar oldu.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

"Gribal enfeksiyon" sebebiyle eşleşmenin ikinci maçında kadroya yazılmayan Zaha'nın aslında kadroda olmama sebebi bambaşkaymış.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Habere göre Fildişili oyuncu, İsviçre maçında olanlardan sonra antrenmanlarda isteksiz bir tavır takınmaya başlamış.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Young Boys maçı için ise gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek kadroya alınmamış.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Yaprak dökümü yaşanan Galatasaray'da uzun süredir adı anılan Zaha'nın Premier Lig'e yeniden dönmek istediği biliniyordu fakat oyuncunun İngiltere hükümeti ile arasındaki vergi problemi, transfer sürecini sonlandırmıştı.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Alınan yenilgiden ve Şampiyonlar Ligi'ne vedadan sonra, diğer oyuncuların nasıl bir yol izleyeceği veya taraftar-oyuncu-yönetim üçlüsünün nasıl aralarındaki bağları yeniden düzelteceği merak konusu.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Maçtan önceki gün İtalyan basını tarafından ortaya atılan "İcardi, Şampiyonlar Ligi'ne veda durumunda İtalya'ya dönebilir" iddiası ise hala akıllarda.

Galatasaray'da Zaha gerçeği ortaya çıktı! İşte maçta oynamama sebebi

Önümüzdeki haftalarda ise bizi ya tekrardan kenetlenmiş bir Galatasaray ya da anlaşmazlıklarla dolu bir sezon geçirecek olan bir Galatasaray karşılayacak.

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