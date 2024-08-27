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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Fransız basını, sarı kırmızılıların Arjantinli bir sol bek ile ilgilendiğini müjdeledi. İşte Okan Buruk'un Derrick Köhn yerine sol bek transferi istediğini yönetime bildirmesinden sonra ortaya çıkan o sürpriz isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:32
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Süper Lig'de sezonun başlaması ile birlikte son şampiyon Galatasaray, bu sezon da Okan Buruk yönetiminde kupayı müzesine götürmek istiyor. Çıktıkları 2 maçın 2'sini de kazanan sarı kırmızılı ekibin Süper Lig'de üçüncü hafta oynayacakları maç, Şampiyonlar Ligi play-off maçından dolayı ertelendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Devler Ligi bileti için Young Boys ile kendi sahasında rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, eşleşmeden çıkması halinde transfer için önlerindeki limit engelini de bu sayede aşmış olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

İlk maçı İsviçre'de 3 - 2 kaybeden Cimbom, son dakikalarda hakemin Young Boys lehine verdiği penaltı kararı ile resmen yıkılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Ayrıca temsilcimizin iki golü de 66. dakikada oyuna giren M. Batshuayi tarafından dakika 66 ve 72'de kaydedilmişti. Taraftarların rövanş maçı için heyecanlı bekleyişi sürerken Fransız basını son dakika bir transfer haberini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Bilindiği üzere Okan Buruk, performansından memnun olmadığı için Derrick Köhn'ü kadroda düşünmediğini dile getirmiş ve oyuncunun yerine bir sol bek talebi olduğunu yönetime bildirmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Footmercato'daki habere göre yönetim bu talebi değerlendirdi ve Arjantinli oyuncu için Fransız ekibi ile temasa geçti. İşte Galatasaray'ın yeni muhtemel sol beki...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Nicolas Tagliafico, Fransa'nın Lyon ekibinde forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol bek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Temmuz 2022'de Ajax'tan Lyon'a transfer olan Arjantinli, Fransız ekibinde son maçta kadro dışı bırakılması ve ayrıca sözleşmesinin son yılında olması gibi sebeplerden dolayı transfer görüşmelerine olumlu yaklaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Ayrıca Lyon'ın transfer döneminin başında Fransa'daki profesyonel futbol kulüplerinin hesaplarını izlemekten ve denetlemekten sorumlu olan kuruluşa verdiği 100 milyon Euro satış sözünü tutturamamasından dolayı bütün oyuncuları satış listesine uygun fiyatlardan koyduğu biliniyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

100 milyon Euro satış tutarına ulaşılamaması durumunda puan silme ve küme düşürülme cezası ile karşı karşıya kalacak olan ekip, 8 milyon Euro değerindeki oyuncu için de taliplerini bekliyordu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Ayrıca Arjantinli yıldızın Lyon'dan önce forma giydiği Hollanda ekibi Ajax'ta değerini 35 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Kariyeri boyunca 441 maçta forma giymiş olan oyuncu toplamda 25 gol ve 36 asist istatistiklerine sahip.

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