TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Arjantinli sol bek piyangosu!

Ayrıca temsilcimizin iki golü de 66. dakikada oyuna giren M. Batshuayi tarafından dakika 66 ve 72'de kaydedilmişti. Taraftarların rövanş maçı için heyecanlı bekleyişi sürerken Fransız basını son dakika bir transfer haberini duyurdu.

Bilindiği üzere Okan Buruk, performansından memnun olmadığı için Derrick Köhn'ü kadroda düşünmediğini dile getirmiş ve oyuncunun yerine bir sol bek talebi olduğunu yönetime bildirmişti.