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Okan Buruk açıkladı! "Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile başlıyoruz"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 20:58
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Okan Buruk açıkladı! "Mauro Icardi ve Michy Batshuayi ile başlıyoruz"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMLARI:

Barış Alper Yılmaz sağ bekte maça başlayacak. Icardi ve Batshuayi ikilisi en uçta olacak.

İlk maçta avantajı istiyorduk, başaramadık. Oyun kalitemiz ve konsantrasyon daha yüksek olmalı idi. Sentetik saha bizim gibi takımlar için etken. Burada isteğimiz dileğimiz, amacımız turu geçmek üzerine. Bunun için maçı kazanmamız gerekiyor. Normal bir lig maçından farkı yok. Bütün sezon kazanmayı isteyerek oynamayı geçecek. Bugün skoru artırmak önemli.

Hücum oyuncularının çok olduğu kadroyla çıkıyoruz. İlk maçta takım savunmasını doğru yapmadık. Geçiş hücumlarında ilk maçta konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Fazla pozisyon verdik. Takım savunmasını iyi yapmalıyız.

Barış Alper sağ bek başlayacağım. Hem hava topları, hem ikili mücadelede kazanma yüzdesi ve ileriye, geriye koşulardaki hızı bizi savunma geçişi ile hücum geçişinde kullanacağız. Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi oynayacak.

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