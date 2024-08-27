Galatasaray'da Icardi ayrılığı! İtalyan basını sarı kırmızılı taraftarı üzecek haberi duyurdu

Haberde belirtilene göre "Devler Ligi" biletinin, Galatasaray için tahmin edilenden daha hayati bir öneme sahip olma ihtimali var.

Çünkü Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncularının ayrılıkları hala gündemdeyken Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanmaması durumunda sıradaki ayrılacak isim taraftarların çok sevdiği Mauro İcardi olabilir.