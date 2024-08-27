Galatasaray'da Icardi ayrılığı! İtalyan basını sarı kırmızılı taraftarı üzecek haberi duyurdu
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan takımdaki yıldız isimlerin ayrılık dedikoduları basında yer ediyordu. Bugün ise İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Haberde Mauro İcardi'nin sarı kırmızılılar ile yollarını ayırabileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 12:28
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Haberde belirtilene göre "Devler Ligi" biletinin, Galatasaray için tahmin edilenden daha hayati bir öneme sahip olma ihtimali var.
Çünkü Derrick Köhn, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncularının ayrılıkları hala gündemdeyken Şampiyonlar Ligi'nde tur atlanmaması durumunda sıradaki ayrılacak isim taraftarların çok sevdiği Mauro İcardi olabilir.
Başta Tuttomercato24 ve Controcalcio olmak üzere İtalyan haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mauro İcardi'nin yeniden Serie A'ya dönmesi için gizli bir operasyon yürütülüyor.
Habere göre AC Milan teknik direktörü Paulo Fonseca, takımın İspanyol santraforu Alvaro Morata yerine alternatif olarak Mauro Icardi'yi kadroya katmak için sürpriz bir hamle yapabilir.
Galatasaray'ın oyuncuyu tutmak için elinden gelen her şeyi yapacağının bilinmesine karşılık, İtalyan ekibinin Suudi Arabistan ile arasında gerçekleşen transfer görüşmelerini sonuca bağlaması durumunda astronomik bir rakam ile sarı kırmızılı ekibin kapısını çalabileceği ayrıca ortaya sunulan iddialar arasında.
İtalyan taraftarların ise topraklarında 3 kere gol krallığı görmüş İcardi'yi tekrardan bir Çizme ekibinde görme fikrine heyecanlı yaklaştığını belirtmek gerek.
Yıldız oyuncu, kariyerinde piyasa değerinin en yüksek olduğu dönemi İnter Milan ekibindeyken yakalamıştı.
2018 - 2019 yılları arasında değeri 100 milyon Euro'yu bulan golcünün şuan piyasa değeri ise 17 milyon Euro olarak belirtiliyor.
Arjantinli yıldızın Galatasaray'da yakaladığı istatistiklerin ötesinde, taraftarların yoğun ilgisine ve sevgisine sahip olduğu aşikar.
Temmuz 2023'te PSG'den Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis ile transfer edilen İcardi, 2019 - 2023 yılları arasında Fransız ekibi ile toplamda 92 maça çıkmış ve 38 gol/10 asist katkısı sunmuştu.
Galatasaray'a geldiği günden itibaren taraftarın desteğini arkasına almış olan yıldız oyuncu, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 77 maçta ise 56 kez fileleri havalandırmış ve 21 asist yapmıştı.
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