Bizi rahat bırakın!

Okan Buruk, basın toplantısında gelen eleştirilere yanıt verdi. Galatasaray'ın karıştırılmak istendiğini söyleyen Buruk, "Galatasaray'ın karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bizim ihtiyacımız rahat bırakılmak! Eleştiriye saygı duyuyorum ama çok fazla uydurma haber var. Sosyal medya bir kuyu. Herkes bir yerlerden bir şeyler yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

SABIRLI OLACAĞIZ

Okan Buruk, Young Boys maçında sabıra ihtiyaç olduğunu belirtti. Başarılı çalıştırıcı, "Hem bizim hem taraftarımızın sabıra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum. Sakin kalıp Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

CEVABI SAHADA

Kaan Ayhan, 'Tablonun negatife dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hangi maçlar ve negatif tablo... Kırdığımız rekorlarla beklenti oluştu. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Cevabımızı sahada vereceğiz."

TEK YÜREK OLALIM

Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı öncesinde camiaya çağrıda bulundu: "Tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceğine inanıyorum. Kenetlenelim. Takıma destek vererek turu alacağız."