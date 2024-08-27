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Bir maçtan çok fazlası

Galatasaray'ın turu geçmesi hem prestij hem de kasanın dolması anlamına geliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Bir maçtan çok fazlası

2 milyon euro'nun altında limiti olan Galatasaray, Young Boys'u elerse 18.6 milyon euro katılım bedeli alacak. Bu gelirin yarısı Bankalar Birliği'ne gitse de limitte önemli bir artış yaşanacak. Böylece eksik bölgelerin tamamlanması için bütçe yaratılmış olacak.

Yüksek maliyetli yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılı kulübün giderleri oldukça yükselmiş durumda. Takımın maaş yükü, transfer ödemeleri vb. konularda rahatlık yaşanması için Devler Ligi'nden elde edilecek büyük gelirlere ihtiyaç var.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olunca artan eleştiriler, İsviçre'deki 3-2'lik Young Boys yenilgisiyle zirveye ulaştı. 2 yılda rekorlar kırsa da eleştirilerin hedefinde olan Okan Buruk'un bu akşam Young Boys'u elemesi güven tazeleme anlamına da geliyor.

Devler Ligi'nde Avrupa Ligi'nden çok daha fazla gelir var. Galibiyete 2.1 milyon euro, beraberliğe 700 bin euro veriliyor. Değer sütunu üzerinden de önemli bir para geliyor. Kasaya 30-40 milyon euro arasında kazanç girecek.

18.6 MİLYON EURO ALACAK

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi geliri arasında önemli kazanç farkı dikkat çekiyor. Devler Ligi'ne gidilmesi halinde 18.6 milyon euro katılım payı gelecek. 17.87 milyon euro'su 20 Eylül'de hesaba yatacak. Aslan, elendiği senaryoda play-off'ta oyandığı için 4.29 milyon euro gelir elde edecek. Avrupa Ligi'nde katılım payı ise 4.31 milyon euro.

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