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Aslan gibi savaş!

Sarı-kırmızılılar, 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında bugün 22.00’de İsviçre temsilcisini konuk edecek. Rams Park'ta 52 bin taraftarının desteğini arkasına alacak Aslan, Şampiyonlar Ligi için savaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Aslan gibi savaş!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşam kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İsviçre'de 3-2 kaybettiği turun rövanşında Young Boys'u konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den ekranlara gelecek. Rams Park'ta 52 bin taraftarının desteğini arkasına alacak Galatasaray'ın tek düşüncesi kazanarak Şampiyonlar Ligi biletini almak. İki farklı galibiyete turu geçecek Aslan, tek farklı zaferde ise maçı uzatmaya taşıyacak. Yenilgi ve beraberlik ise G.Saray'ın yola Avrupa Ligi'nden devam etmesi anlamına geliyor.

MICHY 11 ADAYI

Sarı-kırmızılı ekipte zorlu maç öncesinde önemli eksikler de göze çarpıyor. İlk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve sakatlığı süren Davinson Sanchez kadroda olmayacak. Teknik direktör Okan Buruk'un, savunma hattında Victor Nelsson'un yanında Kaan Ayhan'a şans vermesi bekleniyor. Hücum hattında ise önemli bir değişiklik yaşanabilir. İlk maçta attığı 2 golle dikkat çeken Michy Batshuayi, bu hafta idmanlarda ilk 11'de denendi. Belçikalı golcü, Dries Mertens'in yerine görev yapabilir. Kanatlarda ise son dakika sürprizi olmaz ise yine Barış ve Kerem şans bulacak.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Barış Alper, Batshuayi, Icardi.

Y. Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

DÜDÜK NORVEÇLİ'DE

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveçli Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.

İÇ SAHADA KAYBETMEDİ

G.Saray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

BURUK YİNE TRİBÜNDE

Geçen sezon Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı Okan Buruk'a 2 maç ceza verilmişti. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, bu akşam da yedek kulübesinde olamayacak.

TEK FARKTA UZATMA VAR

İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'a İstanbul'daki rövanşta tur için iki farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-kırmızılılar 90 dakikayı tek farklı üstünlükle tamamlarsa, uzatmalara geçilecek. 30 dakikada sonuç değişmezse penaltı atışları playoff'ta turu geçen tarafı belirleyecek. Beraberlik ya da yenilgi durumunda Şampiyonlar Ligi biletini Young Boys kapacak.

18

Galatasaray, 18. kez Devler Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar daha önce 17 defa gruplara kaldı. 7 kez direkt, 10 kez elemeler sonrası bunu başardı.

318

Galatasaray, Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

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