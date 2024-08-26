Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.