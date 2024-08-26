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Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahasında İsviçre ekibi Young Boys'u konuk edecek. Cimbom ilk mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini avantajlı bir skorla mağlup ederek dev turnuvada gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise sarı-kırmızılıların nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:39
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Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında salı günü İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu. İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, salı günü de yedek kulübesinde olamayacak.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı salı günkü müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, salı günkü müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

GALATASARAY'IN KADROSU

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

MERTENS KULÜBEYE, BATSHUAYI 11'E

Young Boys maçına çift forvetle çıkması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, Dries Mertens'i yedeğe çekerek Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer verecek.

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

FERNANDO MUSLERA

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

ELIAS JELERT

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

VICTOR NELSSON

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

DERRICK KÖHN

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

LUCAS TORREIRA

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

GABRIEL SARA

Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

BARIŞ ALPER YILMAZ

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