Okan Buruk'tan iki yıldız için flaş karar! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahasında İsviçre ekibi Young Boys'u konuk edecek. Cimbom ilk mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri rakibini avantajlı bir skorla mağlup ederek dev turnuvada gruplara kalmak istiyor. Karşılaşma öncesi ise sarı-kırmızılıların nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
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Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.
GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI
Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, salı günü de yedek kulübesinde olamayacak.
ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI
Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı salı günkü müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, salı günkü müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
MERTENS KULÜBEYE, BATSHUAYI 11'E
Young Boys maçına çift forvetle çıkması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, Dries Mertens'i yedeğe çekerek Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer verecek.
İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i...
FERNANDO MUSLERA
ELIAS JELERT
VICTOR NELSSON
KAAN AYHAN
DERRICK KÖHN
LUCAS TORREIRA
GABRIEL SARA
BARIŞ ALPER YILMAZ
KEREM AKTÜRKOĞLU
MICHY BATSHUAYI
MAURO ICARDI
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