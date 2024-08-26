GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimlere ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Bu noktada Okan Buruk'un gözden çıkardığı isme ciddi talip çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:59
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OLIVEIRA İLE ANLAŞMA
Haberde Yunan ekibinin Galatasaray'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Ayrıca bu görüşmelerin yeni olmadığının da altı çizildi.
TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Bununla birlikte Pana'nın kısa süre içinde transferi noktalamaya çalıştığı ifade edildi.
Galatasaray'ın 2022 yılında Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oliveira, sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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