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GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimlere ciddi teklifler gelmeye devam ediyor. Bu noktada Okan Buruk'un gözden çıkardığı isme ciddi talip çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 19:59
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira için Yunan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

OLIVEIRA İLE ANLAŞMA

Sport24'te yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Panathinaikos, Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

Haberde Yunan ekibinin Galatasaray'la görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

Ayrıca bu görüşmelerin yeni olmadığının da altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bununla birlikte Pana'nın kısa süre içinde transferi noktalamaya çalıştığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER: Okan Buruk üstünü çizmişti! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın 2022 yılında Porto'dan 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Oliveira, sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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