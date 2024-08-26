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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği hakkında flaş iddialar ortaya atılan oyuncu hakkında sarı-kırmızılı yönetimden açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:21
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması halinde Avrupa serüvenine Devler Ligi'nde devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Aslan, sahadan beraberlik veya yenilgiyle ayrılması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

İsviçre ekibini eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Arjantin ekibi Boca Juniors'un uzun süredir peşinde olduğu Lucas Torreira için teklif yaptığı iddia ediliyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Uruguaylı yıldızı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!

YÖNETİCİLERDEN YALANLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti.

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