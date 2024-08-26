GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Lucas Torreira için flaş açıklama!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki geleceği hakkında flaş iddialar ortaya atılan oyuncu hakkında sarı-kırmızılı yönetimden açıklama geldi. İşte haberin detayları...
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İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması halinde Avrupa serüvenine Devler Ligi'nde devam edecek.
Aslan, sahadan beraberlik veya yenilgiyle ayrılması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
İsviçre ekibini eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Arjantin ekibi Boca Juniors'un uzun süredir peşinde olduğu Lucas Torreira için teklif yaptığı iddia ediliyordu.
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Uruguaylı yıldızı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
YÖNETİCİLERDEN YALANLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti.
Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.
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