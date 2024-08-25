TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir
Son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonu duraklama dönemine girdi. Transfer yapabilmesi için Young Boys eşleşmesini aşması ya da takımdan oyuncu göndermesi gereken sarı kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan 4 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncuların kulübe maliyeti ise dudak uçuklatıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:03
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Sarı-kırmızılılar buna karşın Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katarak 27 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.
Transferde gelir-gider dengesini sağlamak isteyen Cimbom, ya oyuncu satmak ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda...
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, özellikle yabancı oyuncular konusunda sıkıntı yaşıyor.
Hali hazırda Aslan'da 16 yabancı bulunurken, takviye yapmak için en az 3 yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor.
Takımdan ayrılması istenen Leo Dubois, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau ve Wilfried Zaha'nın maliyeti ise dudak uçuklatıyor.
4 futbolcunun sarı-kırmızılılarla yollarını ayırması halinde bütçede büyük bir azalma gerçekleşecek. aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği o haber...
ALEXANDRU CICALDAU
2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Alexandru Cicaldau, son 2 sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçirdi.
1.1 milyon Euro yıllık maaşı bulunan Rumen futbolcuya ülkesinden ve Belçika'dan takımlar talip oldu. 27 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
LEO DUBOIS
2022 yazında Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Leo Dubois, gelecek planları arasında yer almayan oyunculardan biri.
Aslan'dan senelik 1.8 milyon Euro kazanan Fransız bekin sözleşmesi 2025'te sona erecek.
SERGIO OLIVEIRA
Dubois ile aynı sezon transfer edilen Sergio Oliveira için G.Saray, Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
İlk sezon takımın vazgeçilmezi olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz yıl ise yaşadığı uzun dönemli sakatlık sonrası yerini kaybetti.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, senelik 2.75 milyon Euro maaş alıyor.
WILFRIED ZAHA
G.Saray'a büyük beklentilerle gelen ve bonservis bedeli ödenmeyen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla tartışma konusu oldu.
Fildişi Sahilli yıldız, İngiltere Premier Lig ekipleriyle transfer görüşmesi yaparken; bu temaslardan bir sonuç çıkmadı.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve Icardi'den sonra en çok kazanan isim olan 31 yaşındaki kanat, senelik 4.35 milyon Euro kazanıyor.
4 oyuncu toplamda 10 milyon Euro net maaş kazanırken; vergiler dahil kulübe maliyeti ise 14 milyon Euro'yu (531 milyon TL) buluyor.
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