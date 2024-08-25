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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonu duraklama dönemine girdi. Transfer yapabilmesi için Young Boys eşleşmesini aşması ya da takımdan oyuncu göndermesi gereken sarı kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almayan 4 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncuların kulübe maliyeti ise dudak uçuklatıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 16:03
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray, rakiplerine nazaran daha sessiz bir transfer dönemi geçiriyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Sarı-kırmızılılar limitlerden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Cimbom'da Zaniolo, Emin Bayram ve Tete ile yollar ayrılırken; bu transferlerden 15.15 milyon Euro (yaklaşık 575 milyon TL) gelir elde edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Sarı-kırmızılılar buna karşın Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı kadrosuna katarak 27 milyon Euro (yaklaşık 1.02 milyar TL) harcadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Transferde gelir-gider dengesini sağlamak isteyen Cimbom, ya oyuncu satmak ya da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zorunda...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, özellikle yabancı oyuncular konusunda sıkıntı yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Hali hazırda Aslan'da 16 yabancı bulunurken, takviye yapmak için en az 3 yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Takımdan ayrılması istenen Leo Dubois, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau ve Wilfried Zaha'nın maliyeti ise dudak uçuklatıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

4 futbolcunun sarı-kırmızılılarla yollarını ayırması halinde bütçede büyük bir azalma gerçekleşecek. aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği o haber...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

ALEXANDRU CICALDAU

2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a katılan Alexandru Cicaldau, son 2 sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçirdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

1.1 milyon Euro yıllık maaşı bulunan Rumen futbolcuya ülkesinden ve Belçika'dan takımlar talip oldu. 27 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

LEO DUBOIS

2022 yazında Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Leo Dubois, gelecek planları arasında yer almayan oyunculardan biri.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Aslan'dan senelik 1.8 milyon Euro kazanan Fransız bekin sözleşmesi 2025'te sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

SERGIO OLIVEIRA

Dubois ile aynı sezon transfer edilen Sergio Oliveira için G.Saray, Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

İlk sezon takımın vazgeçilmezi olan Portekizli yıldız, geçtiğimiz yıl ise yaşadığı uzun dönemli sakatlık sonrası yerini kaybetti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu, senelik 2.75 milyon Euro maaş alıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

WILFRIED ZAHA

G.Saray'a büyük beklentilerle gelen ve bonservis bedeli ödenmeyen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla tartışma konusu oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

Fildişi Sahilli yıldız, İngiltere Premier Lig ekipleriyle transfer görüşmesi yaparken; bu temaslardan bir sonuç çıkmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve Icardi'den sonra en çok kazanan isim olan 31 yaşındaki kanat, senelik 4.35 milyon Euro kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da transfer çıkmazı! Yabancı oyuncuların maliyetleri sezonu etkileyebilir

4 oyuncu toplamda 10 milyon Euro net maaş kazanırken; vergiler dahil kulübe maliyeti ise 14 milyon Euro'yu (531 milyon TL) buluyor.

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