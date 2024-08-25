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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Sanchez için Cimbom'a yeni ve önemli bir teklif yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Galatasaray'ın geçen sezon İngiliz kulübü Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı futbolcu için İtalyan kulüplerinden Napoli yakın markaj uyguluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Napoli kulübü yetkilileri 28 yaşındaki oyuncu için Sarı-Kırmızılı yönetime 18 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Takvim'in haberine göre Galatasaray bu rakamı beğenmeyerek oyumsuz cevap verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Napoli teknik heyetinin Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda mutlaka kadroda görmek için bastırdığı belirlitdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Ancak İtalyan kulübün, Galatasaray'ın verilen rakamı beğenmemesiyle iyice köşeye sıkıştığı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Cimbom'un Davinson için kapıyı 22 milyon Euro'dan açtığı iddialar arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Ancak Napoli'nin bu transferden bir türlü vazgeçmediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Bu nedenle bu hafta içinde İtalyan kulübünün Galatasaray'a yeni bir teklif sunmak için harekete geçeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...

Davinson, Galatasaray'da geçen sezon dahil toplam 33 resmi karşılaşmada oynarken toplam 3 gol kaydetti.

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