TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez çıkmazı! Ayrılık...
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Davinson Sanchez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Sanchez için Cimbom'a yeni ve önemli bir teklif yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Napoli teknik heyetinin Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda mutlaka kadroda görmek için bastırdığı belirlitdi.
Ancak İtalyan kulübün, Galatasaray'ın verilen rakamı beğenmemesiyle iyice köşeye sıkıştığı gelen bilgiler arasında.
Cimbom'un Davinson için kapıyı 22 milyon Euro'dan açtığı iddialar arasında.
Ancak Napoli'nin bu transferden bir türlü vazgeçmediği ortaya çıktı.
Bu nedenle bu hafta içinde İtalyan kulübünün Galatasaray'a yeni bir teklif sunmak için harekete geçeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Davinson, Galatasaray'da geçen sezon dahil toplam 33 resmi karşılaşmada oynarken toplam 3 gol kaydetti.
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