GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın MR sonucu çıktı! Young Boys maçında...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muslera'nın üzüntüsünü yaşıyordu. Uruguaylı kalecinin MR sonuçları geldi. İşte taraftarları sevindirecek haber...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:35
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İki takımın as kalecisinin de şanssız bir şekilde sakatlanarak oyundan çıktığı maçta temsilcimiz eşleştiği Young Boys, İsviçre liginde en çok foul yapan takım durumunda.
Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın MR sonucu temiz çıktı ve taraftarlar özellikle eşleşmenin ikinci maçı dolayısıyla rahat bir nefes aldı.
27 Ağustos'ta oynanacak olan rövanş maçının sarı kırmızılı ekip için, özellikle transfer limiti problemi göz önüne alındığında, kader maçı olacağı söylenebilir.
Taraftarlarca benimsenmiş ve Türkiye'de en çok kupa kaldıran yabancı oyuncu ünvanına sahip Muslera'nın ise böyle bir maçta oynaması her ne kadar Young Boys maçındaki performansı tartışılıyor olsa da Galatasaray için avantaj sayılabilir.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69.
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