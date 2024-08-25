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GALATASARAY HABERİ: Muslera'nın MR sonucu çıktı! Young Boys maçında...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muslera'nın üzüntüsünü yaşıyordu. Uruguaylı kalecinin MR sonuçları geldi. İşte taraftarları sevindirecek haber...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 09:35
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Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki play-off eşleşmesinin ilk maçından üzgün ayrıldı. Young Boys deplasmanında 86. dakikada yedikleri penaltı golü ile karşılaşmayı 3 - 2 kaybeden sarı kırmızılı ekip, İsviçre ekibini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Eşleşmeden galip ayrılıp transfer limiti problemini çözerek kadrosunu güçlendirmek isterken Cimbom, neredeyse yetenekli kalecileri Muslera'yı sakatlığa feda edecek olmanın şokunu yaşıyordu.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Maçın ikinci devresine Muslera'sız devam edilirken taraftar, sevilen kalecinin sakatlığının durumu hakkında merak içerisindeydi.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

İki takımın as kalecisinin de şanssız bir şekilde sakatlanarak oyundan çıktığı maçta temsilcimiz eşleştiği Young Boys, İsviçre liginde en çok foul yapan takım durumunda.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın MR sonucu temiz çıktı ve taraftarlar özellikle eşleşmenin ikinci maçı dolayısıyla rahat bir nefes aldı.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

27 Ağustos'ta oynanacak olan rövanş maçının sarı kırmızılı ekip için, özellikle transfer limiti problemi göz önüne alındığında, kader maçı olacağı söylenebilir.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Taraftarlarca benimsenmiş ve Türkiye'de en çok kupa kaldıran yabancı oyuncu ünvanına sahip Muslera'nın ise böyle bir maçta oynaması her ne kadar Young Boys maçındaki performansı tartışılıyor olsa da Galatasaray için avantaj sayılabilir.

Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Sarı kırmızılı taraftarları sevindirecek haber geldi

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69.

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