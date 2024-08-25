Haberler Galatasaray

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında Goretzka için karşı karşıya gelmişlerdi. Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberi (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 14:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Trendyol Süper Lig'de sezon heyecanı hız kesmeden devam ederken takımlar, transfer dönemi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle lig devlerinin taraftarları, kulüplerine karşı büyük beklentilere ve umutlara sahip.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Galatasaray'da transfer süreci limit probleminden dolayı askıya alınmış ve her şey Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesine bağlı hale gelmişti. Okan Buruk'un bu problemi çözmesi halinde kadrosuna eklemeye çalışacağı ilk isimlerden biri Leon Goretzka'ydı.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Aynı şekilde sezona özellikle orta saha oyuncusu problemi ile başlayan Fenerbahçe'de de durumlar pek farklı değildi. Taraftarlar, yönetimi ve Mourinho'yu süreci "ağırdan aldıkları" için sıkça eleştirmişti.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Çıkan haberlere göre Mourinho'nun transfer listesinin en başındaki isimlerden birisi, ezeli rakibinin de göz diktiği Alman yıldızdı.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Ezeli rekabet saha dışında da Goretzka transferi üzerinden devam ederken oyuncunun hala formasını giydiği Bayern Münih cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

BİLD, sarı lacivertli ekibin Mourinho sayesinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu belirtmişti. Kadro dışı tutulan oyuncunun ikinci talibi Galatasaray ise Devler Ligi'ne kalmayı garantiledikten sonra ikili görüşmeleri hızlandıracağı biliniyordu.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Mi Bundesliga'da belirtilen haber ise ezeli rakiplerin planlarını suya düşürdü. Maaş yüksekliği ve fiziksel sorunları nedeni ile teknik direktör Vincent Kompany tarafından kadro dışı tutulan Goretzka, habere göre Alman ekibinde başka bir pozisyonda oynayarak süre almaya devam edebilecek.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Swiss Grasshoppers'a karşı oynadıkları hazırlık maçında yıldız orta saha oyuncusu, ilk 5'te başlayarak 62 dakika süre aldı ve geçmişte yalnızca çok özel durumlarda oynadığı stoper rolünü üstlendi.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

4 - 0 kazandıkları maçın ardından teknik direktör Kompany'e bunun oyuncunun yeni pozisyonu olup olmayacağı soruldu.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Belçikalı çalıştırıcı, verdiği cevapta bunun mümkün olabileceğine dair açık kapı bıraktı.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ezeli rakipler, Goretzka için çaldığı Bayern Münih'in kapısından elleri boş dönecek.

Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig'e gelme ihtimali ise taraftarlarda hala heyecan uyandırıyor.

F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
Galatasaray'da transfer çıkmazı!
DİĞER
S SPORT PLUS CANLI İZLE Real Madrid-Real Valladolid maçı || Real Madrid maçı canlı yayın S Sport Plus izle ekranı burada!
Cumhur'dan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan'dan tarihi açıklamalar: Biz bu toprakların asıl sahibiyiz | Kabine 21 yıl sonra bir ilk
Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı...
İşte Ferdi transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cagliari - Como maçı ne zaman? Cagliari - Como maçı ne zaman? 15:10
Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Ezeli rakiplere Goretzka şoku! 14:53
Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 14:50
King'in maaş detayı! Transfer... King'in maaş detayı! Transfer... 14:39
Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman? Villarreal - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:36
İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 14:14
Daha Eski
Kartal Lugano'yu gözüne kestirdi! Kartal Lugano'yu gözüne kestirdi! 13:51
İşte Ferdi transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış İşte Ferdi transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış 13:50
G.Saray Young Boys'a odaklandı! G.Saray Young Boys'a odaklandı! 13:48
Jose faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor... Jose faturayı kesti! 5 isim daha gidiyor... 13:30
Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman? 12:59
Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman? Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman? 12:48