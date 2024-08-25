Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi
Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer yarışında Goretzka için karşı karşıya gelmişlerdi. Bayern Münih'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberi (GS FB spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 14:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 15:00
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Çıkan haberlere göre Mourinho'nun transfer listesinin en başındaki isimlerden birisi, ezeli rakibinin de göz diktiği Alman yıldızdı.
Ezeli rekabet saha dışında da Goretzka transferi üzerinden devam ederken oyuncunun hala formasını giydiği Bayern Münih cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
BİLD, sarı lacivertli ekibin Mourinho sayesinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu belirtmişti. Kadro dışı tutulan oyuncunun ikinci talibi Galatasaray ise Devler Ligi'ne kalmayı garantiledikten sonra ikili görüşmeleri hızlandıracağı biliniyordu.
Mi Bundesliga'da belirtilen haber ise ezeli rakiplerin planlarını suya düşürdü. Maaş yüksekliği ve fiziksel sorunları nedeni ile teknik direktör Vincent Kompany tarafından kadro dışı tutulan Goretzka, habere göre Alman ekibinde başka bir pozisyonda oynayarak süre almaya devam edebilecek.
Swiss Grasshoppers'a karşı oynadıkları hazırlık maçında yıldız orta saha oyuncusu, ilk 5'te başlayarak 62 dakika süre aldı ve geçmişte yalnızca çok özel durumlarda oynadığı stoper rolünü üstlendi.
4 - 0 kazandıkları maçın ardından teknik direktör Kompany'e bunun oyuncunun yeni pozisyonu olup olmayacağı soruldu.
Belçikalı çalıştırıcı, verdiği cevapta bunun mümkün olabileceğine dair açık kapı bıraktı.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ezeli rakipler, Goretzka için çaldığı Bayern Münih'in kapısından elleri boş dönecek.
Dünyaca ünlü yıldızın Süper Lig'e gelme ihtimali ise taraftarlarda hala heyecan uyandırıyor.
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