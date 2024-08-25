Ezeli rakiplere Goretzka şoku! Transfer savaşı sürerken Bayern Münih'ten beklenmedik bir hamle geldi

Galatasaray'da transfer süreci limit probleminden dolayı askıya alınmış ve her şey Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesine bağlı hale gelmişti. Okan Buruk'un bu problemi çözmesi halinde kadrosuna eklemeye çalışacağı ilk isimlerden biri Leon Goretzka'ydı.