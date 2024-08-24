Kaptanlık yapısı oluşmadı

Başkan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. AHL Pay ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alınmasıyla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz." DURSUN Özbek, birtakım kişilerin karaborsa bilet sattığı ve gelirin yönetim kurulu ile taraftar grupları arasında paylaşıldığı iddialarını da yanıtladı: "Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Büyük bir camiayı töhmet altında bırakacak söylem içine girebilmek için net bilgi sahibi olmak lazım."

İNANCIM TAM

Young Boys maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bizim oyuncularımız bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Rövanş maçımız var. Turu geçeceğimize inanıyorum. Salı günü bu statta olacak herkesin buna inanmasını istiyorum.

TEMASLAR VAR

3 Eylül'de UEFA listesi belirlenecek. 15 Eylül'e kadar da normal transfer süreci devam ediyor. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem scout ekibimizle, hem hocamızla, hem yönetim kurulumuzda ilgili arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.

SÖZCÜ YAZGAN

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan son dönemde basın sözcüsü olarak konumlanmaya başladığını belirtti. Yazgan, "Kurumsal anlamda paylaşımları yapmaya çalışacağım. Basın üzerinden iletişime ihtiyaç vardı ve o şanslı kişi de ben seçildim" dedi.