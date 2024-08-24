Haberler Galatasaray

Kaptanlık yapısı oluşmadı

Başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu’nun pazubendinin alınmasıyla ilgili konuştu. "Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını bekliyoruz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kaptanlık yapısı oluşmadı

Başkan Dursun Özbek, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. AHL Pay ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlıktan alınmasıyla ilgili şunları söyledi: "Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Kaptanlık süreci için takımın yapısının oluşmasını ve transfer sezonunun kapanmasını bekliyoruz." DURSUN Özbek, birtakım kişilerin karaborsa bilet sattığı ve gelirin yönetim kurulu ile taraftar grupları arasında paylaşıldığı iddialarını da yanıtladı: "Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kurulu. Büyük bir camiayı töhmet altında bırakacak söylem içine girebilmek için net bilgi sahibi olmak lazım."

İNANCIM TAM

Young Boys maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bizim oyuncularımız bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Rövanş maçımız var. Turu geçeceğimize inanıyorum. Salı günü bu statta olacak herkesin buna inanmasını istiyorum.

TEMASLAR VAR

3 Eylül'de UEFA listesi belirlenecek. 15 Eylül'e kadar da normal transfer süreci devam ediyor. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Hem scout ekibimizle, hem hocamızla, hem yönetim kurulumuzda ilgili arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz.

SÖZCÜ YAZGAN

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan son dönemde basın sözcüsü olarak konumlanmaya başladığını belirtti. Yazgan, "Kurumsal anlamda paylaşımları yapmaya çalışacağım. Basın üzerinden iletişime ihtiyaç vardı ve o şanslı kişi de ben seçildim" dedi.

G.Saray'dan Galan bombası! Resmi teklif yapıldı
F.Bahçe'den ters köşe! PSG'nin yıldızı gelecek
DİĞER
İmirzalıoğlu Ailesi’nin tercihi ekolojik kamp! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile Polonya’da tatil yaptı!
CHP'li İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: "3 ilçede riski alanlar imara açıldı!" | Takvim.com.tr fena yakaladı
G.Saray'da büyük tehlike!
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Daha Eski
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:20
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:20
Leverkusen kaldığı yerden devam! Leverkusen kaldığı yerden devam! 00:19
PSG evinde şov yaptı! PSG evinde şov yaptı! 00:10