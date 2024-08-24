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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenilerek tur şansını rövanşa bırakan Galatasaray'da salı günü İsviçre ekibiyle oynanacak mücadele için çalışmalar sürüyor. Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:24
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Sarı-kırmızılılar, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi yakalasa da son dakikalarda penaltıdan yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro ve 86. dakikada Filip Ugrinic (p) kaydetti.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Galatasaray'ın golleriyse 66 ve 72. dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin 84. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Milli futbolcu, İsviçre ekibiyle oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Salı günü RAMS Park'ta Young Boys ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Geçen sezon asist (16) rekoru kıran ve kazanılan üst üste 2 şampiyonlukta başrolü oynayan Dries Mertens, 2024-25 dönemine ise tutuk başladı ve ilk 4 resmi maçında skor katkısı yapamadı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

MERTENS KULÜBEYE

Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alınan Belçikalı 10 numara, rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Mertens'in forması için iki aday var: Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Ziyech yeniden 10 numara rolünü üstlenecek.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!

BATSHUAYI 11'E

Sabah'ın haberine göre; diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta Mauro Icardi'yi tamamlayacak.

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