GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan flaş Batshauyi kararı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 yenilerek tur şansını rövanşa bırakan Galatasaray'da salı günü İsviçre ekibiyle oynanacak mücadele için çalışmalar sürüyor. Young Boys'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:24
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Galatasaray'ın golleriyse 66 ve 72. dakikalarda Michy Batshuayi'den geldi.
Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, mücadelenin 84. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Milli futbolcu, İsviçre ekibiyle oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
Salı günü RAMS Park'ta Young Boys ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçen sezon asist (16) rekoru kıran ve kazanılan üst üste 2 şampiyonlukta başrolü oynayan Dries Mertens, 2024-25 dönemine ise tutuk başladı ve ilk 4 resmi maçında skor katkısı yapamadı.
MERTENS KULÜBEYE
Şampiyonlar Ligi play-off turu 1. maçında Young Boys deplasmanında devrede oyundan alınan Belçikalı 10 numara, rövanşta ilk 11'de düşünülmüyor.
Mertens'in forması için iki aday var: Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi.
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği günden beri uyguladığı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmezse Faslı yıldız Ziyech yeniden 10 numara rolünü üstlenecek.
BATSHUAYI 11'E
Sabah'ın haberine göre; diğer senaryoda ise çift forvetli 4-4-2 sistemine geçilecek ve formda golcü Michy Batshuayi, ileri uçta Mauro Icardi'yi tamamlayacak.
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