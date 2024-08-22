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Savunma kabusu

İlk golde Abdülkerim-Jelert ikilisi hata yaptı. 2. golde Abdülkerim, topu ayağından kaçırdı. Ardından yine Abdülkerim, penaltıya neden olup atıldı. Defans döküldü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Savunma kabusu

Galatasaray, İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeyi hayal ettiği Young Boys karşısında başta Abdülkerim Bardakcı olmak üzere savunmada yaptığı basit hatalarla saç-baş yoldurdu. 4'te Jelert'in kaptırdığı topta Abdülkerim yerini kaybetti ve boşta kalan Monteiro, ağları sarsmakta zorlanmadı. Devre 1-0 bitecekken Abdülkerim topu ayağından kaçırdı ve yine Monteiro, sert bir vuruşla kaleci Muslera'yı çaresiz bıraktı.

JELERT'İN KANADI OTOBAN OLDU

İkinci yarıda Batshuayi'yle skoru eşitledikten sonra savunma kabusumuz yine hortladı. Son anlarda yeni transfer sağ bek Jelert'in kanadını otobana çeviren Young Boys, yine bu kanattan yaptığı akında penaltı çıkardı. Abdülkerim'in mutlak kurtardığı golde ayağından sekip eline çarpan topa hakem VAR'dan penaltıyı verdi. Abdülkerim de 2. sarı karttan kırmızıyla atıldı. Belki de müthiş bir geri dönüşle kazanacağımız maçta savunma tel tel dökülünce yenilgi kaçınılmaz oldu.

BİZ BU TURU GEÇERİZ

Galatasaray'da Berkan Kutlu, umut dağıttı. Kutlu, "Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz. Nerede görev verirse hocamız oradayız. Çalışmaya devam" dedi.

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