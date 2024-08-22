Bu iş daha bitmedi bitmedi

Şampıyonlar Ligi logosunu oluşturan 8 yıldızdan biri Galatasaray'dır ve kupa tarihinin en köklü takımıdır. Dün akşam play-off 1. maçında Young Boys deplasmanında 3-2 yenilgiyle sıkıntı yaşasa da rövanşta bu engeli aşacak güçtedir. Henüz 3'te Jelert'in çıkarken yaptığı kayıp ve savunmamızın yerini alamaması Monteiro'ya gol armağan etti: 1-0 5'te Torreira'nın uzaktan şutu, 12'de Icardi'nin hamlesi hepimizi heyecanlandırdı. 37'de Monteiro ve 31'de Ganvoula kaçırdığı net fırsatlar da korkuttu.

BİR DAKİKA İÇİNDE

44'te Torreira'nın kafa vuruşunu kaleci Keller'in çıkarması şanssızlığımız oldu. 45+4'te ise korktuğumuz başımıza geldi. Monteiro yine Galatasaray defansının arkasına çok iyi kaçtı ve net bir şutla skoru 2-0 yaptı. 58'te Colley'in şutunda top direkten döndü. 66'da oyuna giren Batshuayi, bir dakika içinde golü atarak temsilcimizi uyandırdı: 1-2 Belçikalı yıldız, 72'de bir kez daha sahnedeydi, enfes bir golle skoru dengeledi: 2-2 81'de Abdülkerim'in elle oynadığı pozisyonda penaltıya gidildi, topunbaşına gelen Ugrinic 3-2 yaptı.

SUNİ ÇİM ZORLADI

İsviçre'deki ilk karşılaşmada Galatasaray'ı suni çim zorladı. Mücadelede suni çim nedeniyle zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Sarı kırmızılı futbolcular pas yapmakta zorluklur yaşadı. Bazı anlarda da suni çimin etkisiyle denge problemleri oldu.

EVİMİZDE GİBİYDİK

Aslan'ın Young Boys deplasmanında sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti. Sarı kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ısınmada futbolcuları tribünlere çağırarak ve tezahüratlar yaparak destekte bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar skor dezavantajı olmasına rağmen 90 dakika tezahüratlarla takımlarını destekledi.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Temsilcimiz Galatasaray, Young Boys'a karşı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesini 27 Ağustos Salı günü sahasında oynayacak. Temsilcimizin alacağı iki ve daha farklı galibiyetler tur biletine yetecek. Tek farklı galibiyetimiz ise maçı uzatmalara götürecek. Her türlü beraberlik ve galibiyet Young Boys'a yarayacak.

MUSLERA ÜZÜNTÜSÜ

Young Boys deplasmanında Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi sakatlanarak ikinci yarının başında yerini Günay'a bıraktı. Young boys'ta da takımın kaptanı kaleci Ballmos sakatlanıp yerini Keller'e bıraktı.

BATSMAN UMUTLANDIRDI

Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, yedekten girerek kaydettiği iki golle beğenileri topladı. Sarı kırmızılılar, Young Boys deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 66. dakikada Jelert'in yerine oyuna giren Belçikalı forvet 6 dakika içinde kaydettiği iki golle skoru 2-2'e getirerek sarı kırmızılıları geri döndürdü ve rövanşta tur için umutlandırdı. Sonuçtan ötürü mutsuz olduğunu söyleyen Batshuayı, "Sentetik sahada oynamak kolay değildi. Rövanş maçına konsantre olacağız" dedi.

BARIŞ ALPER YETİŞTİ

Galatasaray'da bulantı, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz takımla İsviçre'ye gidememişti. Sağlık sorunlarını atlatan Milli futbolcu, özel uçakla İsviçre'ye giderek Okan Buruk'un şans vermesi ile dün akşam Young Boys maçında ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Barış Alper, 80 dakika sahada kaldı.

RÖVANŞTA DA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Okan Buruk'un cezası nedeniyle dün amşam takımın başında sahaya yardımcılığını yapan antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.

ELIAS JELERT İLK KEZ 11'DE

G.Saray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.