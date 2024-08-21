TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer dönemi devam ederken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılardaki geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcudan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...
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Cimbom'da bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak ve kiralıktan dönen oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
Bu futbolculardan birisi de Alexandru Cicaldau. Geride kalan sezonu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncudan flaş karar geldi.
Birçok takımın ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha, kariyerini Türkiye'de sürdürebileceği öğrenildi.
Rumen orta saha Süper Lig'den teklifleri değerlendirmeye başladı.
Cicaldau'yla ilgili kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.
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