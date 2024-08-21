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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer dönemi devam ederken takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılardaki geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcudan kariyeri hakkında flaş karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 10:46
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Cimbom geçen sezon büyük bir başarıya imza atmış ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Sarı-kırmızılılar bu sezon da aynı başarıyı mutlaka tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Galatasaray diğer yandan Avrupa'da da iz bırakmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Cimbom'da bu doğrultuda transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak ve kiralıktan dönen oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Bu futbolculardan birisi de Alexandru Cicaldau. Geride kalan sezonu Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Rumen oyuncudan flaş karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Birçok takımın ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha, kariyerini Türkiye'de sürdürebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Rumen orta saha Süper Lig'den teklifleri değerlendirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da o ismin Türkiye'den ayrılmaya hiç niyeti yok!

Cicaldau'yla ilgili kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.

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