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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı kurmaylar Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'u gündemine aldı. İşte yönetimin transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray alternatifli kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Orta saha bölgesine Sara'yı dahil eden Cimbom sol bek arayışlarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn takımda kaldı ancak yönetim ve teknik heyet, oyuncuyu alternatifsiz bırakmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Adaylara yönelen sarı-kırmızılılar, Monaco'dan İsmail Jakobs'u listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

2026'ya kadar kontratı bulunan Jakobs'un 8 milyon euro piyasa değeri var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Köln altyapısında yetişen ve 2021'de 6.5 milyon euro'ya Monaco'ya imza atan başarılı oyuncu, 104 karşılaşmada 1 gol atıp 8 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde

Ismail Jakobs Kimdir?

Monaco takımında Defans mevkinde forma giyen Ismail Jakobs, 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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