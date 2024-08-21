TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ismail Jakobs sürprizi! Kiralanması gündemde
Devler Ligi'ne katılmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı kurmaylar Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'u gündemine aldı. İşte yönetimin transfer planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Spartak Moskova'yı reddeden Derrick Köhn takımda kaldı ancak yönetim ve teknik heyet, oyuncuyu alternatifsiz bırakmama kararı aldı.
Adaylara yönelen sarı-kırmızılılar, Monaco'dan İsmail Jakobs'u listesine aldı.
25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde.
2026'ya kadar kontratı bulunan Jakobs'un 8 milyon euro piyasa değeri var.
Köln altyapısında yetişen ve 2021'de 6.5 milyon euro'ya Monaco'ya imza atan başarılı oyuncu, 104 karşılaşmada 1 gol atıp 8 asist yaptı.
Ismail Jakobs Kimdir?
Monaco takımında Defans mevkinde forma giyen Ismail Jakobs, 17 Ağustos 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
184 cm boyunda ve 77 kilo olan Ismail Jakobs, Sağ/Sol ayağını kullanmaktadır.
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