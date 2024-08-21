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Tamam ağabey gördüm!

Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı... İcardi’nin iptal edilen golü için Volkan Bayarslan (VAR) ile hakem Direnç Tonusluoğlu arasındaki konuşmalar:

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Tamam ağabey gördüm!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası sonrası VAR kayıtları açıklandı. Konya maçında Mauro İcardi'nin iptal edilen golü için yapılan

konuşmalar:

VAR (VOLKAN BAYARSLAN):

Galatasaraylı, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken G.Saraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM TONUSLUOĞLU:

"Geldim ağabey." VAR: Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş olyor.

HAKEM: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı? VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.

HAKEM (TONUSLUOĞLU):

Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

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