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Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de avantaj elde etmek isteyen sarı kırmızılıların sakat ve cezalı oyunculardan ötürü kadrosu merak ediliyor. Okan Buruk zorlu karşılaşma öncesi galibiyet planını belirledi. İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Sezona Süper Lig'de 2'de 2 ile giriş yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Sarı- kırmızılılar, play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Galatasaray, İsviçre'den avantajlı skorla dönerek 27 Ağustos Salı günü Rams Park'ta oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

JELERT İLK 11'DE
Young Boys mücadelesinde sarı-kırmızılı ekibin önemli eksikleri göze çarpıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tribünden takip edeceği karşılaşmada, Kaan Ayhan cezası ve Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle olmayacak.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Hastalığını atlatarak son idmana katılan Köhn ve son iki maçta kadroda olmayan Zaha ise İsviçre'ye götürüldü. Yeni transfer Jelert'in ise ilk kez 11'de olması bekleniyor.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

BÜYÜK KOZ İCARDİ
Konya deplasmanında bir asist yapan, bir golü ise VAR'a takılan Mauro İcardi, Young Boys karşısında Galatasaray'ın en önemli hücum silahı olacak.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Arjantinli yıldızı, Mertens, Barış ve Kerem Aktürkoğlu destekleyecek. Arjantinli yıldız geçen sezon Avrupa'da Olimpia Ljubljana, Molde, Manchester United, Bayern Münih ve Sparta Prag filelerine toplam 6 gol atmıştı.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İLK KEZ EŞLEŞTİ
Galatasaray ile Young Boys, Avrupa kupalarında daha önce karşılaşmadı. Geçtiğimiz yıllarda İsviçre takımlarından Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2) ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a karşı ilk kez Avrupa mücadelesi verecek.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

SİEBERT YÖNETECEK
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus yer alacak.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

GALİBİYET ALMADI
İsviçreli teknik adam Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı. Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

F.BAHÇE'Yİ ELEDİ
Young Boys, Avrupa kupalarında geçtiğimiz sezonlarda Türk takımlarıyla bir kez eşleşti. İsviçre ekibi, 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İsviçre'de yapılan ilk maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Young Boys, Fenerbahçe'yi eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İSVİÇRELİ EKİPLERE ÜSTÜNLÜK KURDU
Young Boys karşısında tur için avantaj arayacak sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarına karşı üstün performansıyla ön plana çıkıyor.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İsviçre takımlarıyla 17 kez karşı karşıya gelen Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 4 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 42 kez havalandırmayı başarırken kalesinde 29 gol gördü.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

14 EŞLEŞMEDE TURLADI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 32 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 16 eşleşmenin 14'ünde tur atlayan taraf olan sarı-kırmızılılar, sadece PSV ve Steaua'ya elendi.

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Young Boys: Balmoss, Blum, Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Elia, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Okan Buruk planını belirledi! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech(Barış), Mertens, Kerem, Icardi

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