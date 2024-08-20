TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig
Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom Premier Lig'de oynayan Fransız oyuncu için teklif yapacak. Köhn'ün ayrılığıyla ilgili temaslarını sürdüren Aslan, Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki sol beki çok istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın transfer düşündüğü sol bek bölgesinde Derrick Köhn'ün ayrılığı bekleniyordu.
Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki oyuncu için başka kulüplerle de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Köhn'ün yerine getireceği ismi İngiltere'de buldu.
Galatasaray'ın kısa süre önce resmi teklif yaptığı Lucas Digne ile temaslarının sürdürdüğü öğrenildi.
Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Fransız oyuncu, Okan Buruk'un sol bek adayları arasında üst sıralarda yer alıyor.
İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Digne'yi kiralamak isteyen Aslan, Köhn'ün satışının gerçekleşmesinin ardından yeni bir teklif daha sunacak.
2022'den bu yana Aston Villa'da forma giyen yıldız sol bek, geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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