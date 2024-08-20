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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrildi. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom Premier Lig'de oynayan Fransız oyuncu için teklif yapacak. Köhn'ün ayrılığıyla ilgili temaslarını sürdüren Aslan, Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki sol beki çok istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Sarı kırmızılılar avantajlı skor almak için İsviçre'den galibiyetle dönmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Diğer yandan Cimbom'da transfer hareketliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Galatasaray'ın transfer düşündüğü sol bek bölgesinde Derrick Köhn'ün ayrılığı bekleniyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki oyuncu için başka kulüplerle de temas halinde olan sarı-kırmızılılar, Köhn'ün yerine getireceği ismi İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Galatasaray'ın kısa süre önce resmi teklif yaptığı Lucas Digne ile temaslarının sürdürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki Fransız oyuncu, Okan Buruk'un sol bek adayları arasında üst sıralarda yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Digne'yi kiralamak isteyen Aslan, Köhn'ün satışının gerçekleşmesinin ardından yeni bir teklif daha sunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sol bek için sürpriz harekat! Rota Premier Lig

2022'den bu yana Aston Villa'da forma giyen yıldız sol bek, geçen sezon Premier Lig'de 33 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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