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Galatasaray'a Barış Alper müjdesi! Young Boys maçında...

SON DAKİKA: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk olacak. Sarı kırmızılılara hastalığı yüzünden İsviçre'ye götürülmeyen Barış Alper Yılmaz'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 18:07
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Galatasaray'a Barış Alper müjdesi! Young Boys maçında...

Galatasaray'a hastalığı nedeniyle Young Boys maçı kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'dan sevindirici haber geldi. Sarı kırmızılıların genel sekreteri Eray Yazgan yıldız oyuncunun İsviçre'ye gideceğini açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Barış Alper'in tedavisi olumlu son verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek." açıklamasını yaptı.

SARI-KIRMIZILILARIN KAFİLESİNDE YER ALAN İSİMLER

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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