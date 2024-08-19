Tesadüf değil

Galatasaray'dan Göztepe-F.Bahçe maçındaki olaylarla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Hadiseyi, 'Toplumsal huzuru bozma senaryosunun devamı olarak niteleyen sarı-kırmızılılar, "Son dönemde yaptığımız uyarıların hepsi, bu ve benzeri olayların, yenileri yaşanmadan önüne geçilmesi içindi. Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir. Türk futbolunun paydaşları yerinde tepki vermiş olsaydı, belki de üzücü olaylar bu noktaya gelmeyecekti." ifadelerini kullandı.

TEDBİRLERİ HEMEN ALINMALI

Sarı-kırmızılılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sahalarda şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtip, şiddete karışan tüm bireyleri Türk futbolundan uzaklaştırmak için hukuk başta olmak üzere tüm caydırıcı tedbirlerin vakit kaybetmeksizin devreye sokulması için çalışacağımızı Türk spor kamuoyuna duyururuz."