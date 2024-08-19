Plan aranıyor

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası'nda Printse Nendaz'ı 10-0 yenerek moral kazandı. Maçı takip eden Okan Buruk da kadrosunu belirlemeye başladı. Cezalı Kaan Ayhan ve sakatlığı süren Sanchez yok. Köhn'ün durumu belirsiz. Okan Buruk kendisi de iki maçta cezalı. Hücüm hattı çok koşan ve hızlı olan rakibe karşı önlemler alınacak. Dubois ve Jelert'i beklerde düşünen Buruk, Barış'ı da o bölgede kullanabilir. Toreira'nın yanında Berkan'a şans vermeyi düşünen tecrübeli hoca, eşinin doğumu nedeniyle izinli olmaması durumunda 10 numaraya Sara'yı koyabilir. Mertens'i hamle oyuncusu yapabilecek Buruk, kanatlarda Kerem, Zaha ve Ziyech isimleri arasında tercih yapacak.

TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Geçen sezon Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Okan Buruk, Young Boys eşleşmesinde olmayacak. İki maçı da tribünden takip etmek zorunda olan başarılı çalıştırıcı, ekibiyle birlikte zorlu maça hazırlanıyor. Young Boys hakkında detaylı bilgilere sahip olan Buruk, rakibini geçerek Devler Ligi'ne kalmayı hedefliyor.