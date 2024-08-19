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İptalin de kralı Mauro Icardi

Galatasaray 17 iptalle zirveye çıkarken; ezeli rakipler Beşiktaş 9 ve Fenerbahçe ise 7 kez santra yapamadı. Konyaspor maçında hakemin düdüğüne takılan Mauro İcardi’nin geçen sezon tam 7 golü iptal oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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İptalin de kralı Mauro Icardi

Galatasaray'da sezona hızlı giren Mauro İcardi, Hatayspor maçında siftah yapsa da Konyaspor karşısında hakem kararına takıldı. Bir golü iptal olan yıldızın geçen sezonki rakamları ise çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. 25 golle krallıkta tahta oturan İcardi'nin geçen yıl 7 golü geçerli sayılmadı. Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep (2), Samsunspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında düdüğü geçemeyen 31 yaşındaki yıldızın en yakın takipçisi ise Sivassporlu Rey Manaj (6) oldu.

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Icardi'nin zirveye çıktığı bu alanda sarı-kırmızılı ekip de rakiplerine ciddi fark attı. Galatasaray'da yıldız oyuncunun yanı sıra Mertens (3), Abdülkerim (2), Kerem Aktürkoğlu (2), Zaha, Vinicius ve Torreira'nın gol sevinçleri yarıda kaldı. Geçen sezon 17 kez düdüğe takılan Aslan'ın en yakın takipçileri 12 gol iptali ile Adana Demirspor ve 10'ar golü geçersiz olan Başakşehir ile Sivasspor oldu. Ezeli rakiplerden Beşiktaş 9, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 7'şer kez gol iptaliyle karşı karşıya kaldı.

İPTAL EDİLEN GOL SAYISI

Galatasaray: 17

Adana Demirspor: 12

Başakşehir: 10

Sivasspor: 10

Beşiktaş: 9

Fatih Karagümrük: 9

Çaykur Rizespor: 8

Alanyaspor: 8

Ankaragücü:8

Fenerbahçe: 7

Trabzonspor: 7

Konyaspor: 7

Antalyaspor: 6

Kayserispor: 6

Samsunspor: 6

Pendikspor: 6

Kasımpaşa: 5

Gaziantep FK: 5

Hatayspor: 5

İstanbulspor: 3

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