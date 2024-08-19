Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'inde ikinci hafta oynadığı Konyaspor maçının kadrosundan son dakikada çıkarılan Derrick Köhn ile ilgili güzel haber geldi. İşte Köhn'ün kadroda olmama sebebi, son durumu ve sevindiren Young Boys maçı gelişmesi... (GS spor haberi)
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Transfer dedikoduları ile de ismi sıkça anılan Köhn ile ilgili bugün sevindiren bir haber geldi.
Galatasaraylı oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Sabah'ın haberine göre Alman sol bek, sağlık durumunun gidişatına göre Young Boys ile Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında kadroda yer alabilir.
Galatasaray'ın Young Boys eşleşmesini kazanması halinde limit ile ilgili problemlerini çözeceği ve transferlerde vites arttıracağı biliniyor.
Sarı kırmızılı taraftarlarda gözler, belki de bütün bir sezonu etkileyebilecek olan Young Boys eşleşmesinde.
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