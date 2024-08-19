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Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'inde ikinci hafta oynadığı Konyaspor maçının kadrosundan son dakikada çıkarılan Derrick Köhn ile ilgili güzel haber geldi. İşte Köhn'ün kadroda olmama sebebi, son durumu ve sevindiren Young Boys maçı gelişmesi... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:19
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Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ederken Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak başlayan takımlardan biri oldu.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci haftasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 2 - 1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Konyaspor maçı öncesi Cimbom'dan gelen son dakika haberi ile Derrick Köhn'ün üst solunum yolu rahatsızlığından kaynaklı olarak kadrodan çıkartıldığı açıklanmıştı.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Transfer dedikoduları ile de ismi sıkça anılan Köhn ile ilgili bugün sevindiren bir haber geldi.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Galatasaraylı oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Sabah'ın haberine göre Alman sol bek, sağlık durumunun gidişatına göre Young Boys ile Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçında kadroda yer alabilir.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Galatasaray'ın Young Boys eşleşmesini kazanması halinde limit ile ilgili problemlerini çözeceği ve transferlerde vites arttıracağı biliniyor.

Galatasaray'da Köhn'den sevindiren haber! Young Boys maçında oynaması bekleniyor

Sarı kırmızılı taraftarlarda gözler, belki de bütün bir sezonu etkileyebilecek olan Young Boys eşleşmesinde.

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