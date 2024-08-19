GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Young Boys maçlarında kadroda değişikliğe gidiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Kaan Ayhan'ın cezası sebebiyle Galatasaray sağ bekinde Jelert'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sol bekte ise Derrick Köhn'ün formsuzluğu sebebiyle Okan Buruk'un Leo Dubois'ya forma vermesi bekleniyor.
Dubois'nın defansif açıdan daha etkili olması sebebiyle Buruk'un bu kararı aldığı düşünülüyor.
Bütün bunlar haricinde Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte görev yapması da ihtimaller arasında.
Okan Buruk'un nihai kararını bugün ve yarın yapılacak taktik idmanlar sonrasında vereceği belirtildi.
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