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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Young Boys maçlarında kadroda değişikliğe gidiyor. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:39
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Milliyet'in haberine göre Buruk, Young Boys maçında sağ bekte yeni transfer Elias Jelert'e görev verecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Kaan Ayhan'ın cezası sebebiyle Galatasaray sağ bekinde Jelert'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Sol bekte ise Derrick Köhn'ün formsuzluğu sebebiyle Okan Buruk'un Leo Dubois'ya forma vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'ne özel reçete! Kadroda değişikliğe gidiyor

Dubois'nın defansif açıdan daha etkili olması sebebiyle Buruk'un bu kararı aldığı düşünülüyor.

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