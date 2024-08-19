Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuzdur. Kerem'i 11'de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım.

Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim. Kalırsa da çok önemli, değerli oyuncular. Bu süreçte bazen talep oluyor bazen sizin düşünceleriniz oluyor. Transfer yapabilmek için limit açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de limit açmak için önemli." ifadelerini kullandı.