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Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiıyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sol bek, orta saha ve Wilfried Zaha'nın ayrılması halinde kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:55
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MERT KILIÇ
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü oynayacağı Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Geçtiğimiz yıllara göre daha durgun bir transfer dönemi açıklayan Aslan, şu ana kadar 4 transferi resmiyete kavuşturdu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Geride bıraktığımız sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini alan Galatasaray, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Sol bek, orta saha ve İngiltere'ye dönmesi beklenen Wilfried Zaha'nın ayrılığı halinde kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Tecrübeli çalıştırıcı, "Transfer süreci var. Bu dönem benim için çok zor oluyor. Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuzdur. Kerem'i 11'de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim. Kalırsa da çok önemli, değerli oyuncular. Bu süreçte bazen talep oluyor bazen sizin düşünceleriniz oluyor. Transfer yapabilmek için limit açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de limit açmak için önemli." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY'A 19'LUK GOLCÜ

İspanyol basını, Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Alman golcü Youssoufa Moukoko ile ilgilendiğini yazdı.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

İKİ TALİBİ DAHA VAR

Mucho Deporte'de yer alan haberde, 19 yaşındaki forvetle sarı-kırmızılıların yanı sıra Real Betis ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği duyuruldu.

Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu

Youssoufa Moukoko geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maça çıktı.

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