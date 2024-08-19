Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiıyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sol bek, orta saha ve Wilfried Zaha'nın ayrılması halinde kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Geride bıraktığımız sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini alan Galatasaray, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
Sol bek, orta saha ve İngiltere'ye dönmesi beklenen Wilfried Zaha'nın ayrılığı halinde kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Transfer süreci var. Bu dönem benim için çok zor oluyor. Herkesin kafası karışık... Kalmak isteyen, gitmek isteyen... Transfer dönemi kapansın diye bekliyorum.
Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuzdur. Kerem'i 11'de başlatıyorsam burada kalmasını istiyorumdur. Kerem'in hep Avrupa hedefi vardı. Bazen görüşmeler oluyor. Oyuncularımın hepsini kullanmaktan yanayım.
Zaha'ya söyledim, 'Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen seni Konya'ya götürebiliriz' dedim. Kalırsa da çok önemli, değerli oyuncular. Bu süreçte bazen talep oluyor bazen sizin düşünceleriniz oluyor. Transfer yapabilmek için limit açmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi de limit açmak için önemli." ifadelerini kullandı.
Oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GALATASARAY'A 19'LUK GOLCÜ
İspanyol basını, Galatasaray'ın Borussia Dortmund forması giyen Alman golcü Youssoufa Moukoko ile ilgilendiğini yazdı.
İKİ TALİBİ DAHA VAR
Mucho Deporte'de yer alan haberde, 19 yaşındaki forvetle sarı-kırmızılıların yanı sıra Real Betis ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği duyuruldu.
Youssoufa Moukoko geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 27 maça çıktı.
Kamerun asıllı Alman golcü, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Moukoko'nun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.79 boyundaki santrforun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro.
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