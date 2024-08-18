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Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde Young Boys formasını giymiş olan Lars Nunde, İsviçre basınına tur hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 15:06
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Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

Turun ilk maçı öncesi İsviçre ekibi temsilcisinin eski futbolcusu Lars Nunde eşleşme hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

Play-off turundaki kura hakkında konuşan Nunde, "Şampiyonlar Ligi play-off'larında çok kötü bir kura çektik.

Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

Galatasaray karşısında İstanbul'da işimiz çok zor. Türkler isterse eğer çok zor olur.

Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"

Young Boys'un grup aşamasına geçebilmesi için iki güzel güne ihtiyacı var. Galatasaray'ın da iki kötü gün geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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