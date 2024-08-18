Young Boys - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! "Çok kötü kura çektik"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde Young Boys formasını giymiş olan Lars Nunde, İsviçre basınına tur hakkında flaş açıklamalar yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray karşısında İstanbul'da işimiz çok zor. Türkler isterse eğer çok zor olur.
Young Boys'un grup aşamasına geçebilmesi için iki güzel güne ihtiyacı var. Galatasaray'ın da iki kötü gün geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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